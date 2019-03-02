FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 238
ааа...Это тот индикатор который он давал здесь на неделю что-то . Сейчас он у меня не работает.
Ясно тогда.
Набор уровней ничего не даёт.
Спасибо !
Согласен полностью, что простой набор уровней ничего не даёт.
А вот набор уровней, который рассчитывается из цены, времени скорости даёт многое.
Сказали же тебе - не дает!!!)))
Тут никому ничего не дает)
Спасибо)))
просто спасибо !!!
(я так же рассчитываю цели, потому и зарядил на реал счас 20 баков для начала)
)))
Ты в обще молодец, всегда полон энтузиазма и новых идей. Так держать...
Всем спасибо, отдельное спасибо tuma88
Пако, ау.
чем выдергивал значения?
на старой проге пока что захожу, новая по уровням СМЕ не совсем готова. не понятно пока какой период учитывать - месяц, квартал, пол года, и т.д.... по фунту вроде как по сентябрь включительно, но нужно еще проверить.
ты сделай, отобрази всё это. Потом можно сравнить с моими, найти интересные закономерности и там уже определиться, что отображать, на что обратить внимание, что учитывать, а на что можно и закрыть глаза...
неделька
неделька