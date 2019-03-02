FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 238

tuma88:
ааа...Это тот  индикатор  который  он  давал здесь на неделю что-то . Сейчас он у меня не  работает.
Ясно  тогда.
Набор уровней ничего не даёт.

Спасибо !

Согласен полностью, что простой набор уровней ничего не даёт.

А вот набор уровней, который рассчитывается из цены, времени скорости даёт многое.

 
Сказали же тебе - не дает!!!)))

Тут никому ничего не дает)

Спасибо))) 

[Удален]  
SEVER11:

Согласен полностью, что простой набор уровней ничего не даёт.

А вот набор уровней, который рассчитывается из цены, времени скорости даёт многое.

просто спасибо !!!

(я так же рассчитываю цели, потому и зарядил на реал счас 20 баков для начала)

)))

 
Ты в обще молодец, всегда полон энтузиазма и новых идей. Так держать...

Всем спасибо, отдельное спасибо tuma88

[Удален]  
SEVER11:

Ты в обще молодец, всегда полон энтузиазма и новых идей. Так держать...

Всем спасибо, отдельное спасибо tuma88

на старой проге пока что захожу, новая по уровням СМЕ не совсем готова. не понятно пока какой период учитывать - месяц, квартал, пол года, и т.д.... по фунту вроде как по сентябрь включительно, но нужно еще проверить.
[Удален]  
stranger:
Пако, ау.
чем выдергивал значения?
 
pako:
чем выдергивал значения?
В программе есть функция - экспорт.
 
_new-rena:

на старой проге пока что захожу, новая по уровням СМЕ не совсем готова. не понятно пока какой период учитывать - месяц, квартал, пол года, и т.д.... по фунту вроде как по сентябрь включительно, но нужно еще проверить.


ты сделай, отобрази всё это. Потом можно сравнить с моими, найти интересные закономерности и там уже определиться, что отображать, на что обратить внимание, что учитывать, а на что можно и закрыть глаза...

[Удален]  

неделька 

 
Myth63:

неделька 

Ну да, 4988-5317. Миф, а я понял как ты считаешь, только верх ты поставил 5293.)
