FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 239
В программе есть функция - экспорт.
даты сами обновляются, или нужно постоянно тыкать?
Ну да, 4988-5317. Миф, а я понял как ты считаешь, только верх ты поставил 5293.)
5299 и не поставил, а так вышло =)
Ну, у меня 5293, тоже вышло)
Низ 4988?
А чо там считать? Выставил лимиты и будь здоров:
если хочешь сузить диаппазон, то страйки с корридора надо взять и перевести в уровни с учетом премий
наглядно, да? сам тащчусь )))
дальше опциончики заделаю... диаппазон то действительно поужее нужон.
так это просто новая система. недельный коридор=) и всё=)
Так я и не говорю что это грааль, это не тс даже, так, ориентиры ближайшие)
Лимиты откуда ? От лоу или lowLimit ???
Спасибо !
Реночка ...ничего из этого рисунка не видно .
Лимиты откуда ? От лоу или lowLimit ???
Спасибо !
где лимит написано, т.е. lowLimit и highLimit.
Открываешь СМЕ, находишь там квартальные фьючерсы по евре (я прав?), смотришь лимиты. Это примерный корридорчик. От его низа баишься, от верха солишь. Можешь начинать не совсем от хаев и лоев, сетью, как Миф рисовал.
Пока такая мысля.... Но прога пока не готова.