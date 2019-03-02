FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 239

stranger:
В программе есть функция - экспорт.
даты сами обновляются, или нужно постоянно тыкать?
 
pako:
Сами.
stranger:
Ну да, 4988-5317. Миф, а я понял как ты считаешь, только верх ты поставил 5293.)
5299 и не поставил, а так вышло =)
 
Myth63:
Ну, у меня 5293, тоже вышло)

Низ 4988? 

stranger:
так это просто новая система. недельный коридор=) и всё=) 
stranger:
А чо там считать? Выставил лимиты и будь здоров:

если хочешь сузить диаппазон, то страйки с корридора надо взять и перевести в уровни с учетом премий

наглядно, да? сам тащчусь )))

дальше опциончики заделаю... диаппазон то действительно поужее нужон.

 
Myth63:
Так я и не говорю что это грааль, это не тс даже, так, ориентиры ближайшие)
stranger:
угу
 
_new-rena:

Реночка ...ничего  из этого рисунка не  видно .

Лимиты откуда ?  От  лоу или  lowLimit ???
Спасибо !
tuma88:
где лимит написано, т.е. lowLimit и highLimit.

Открываешь СМЕ, находишь там квартальные фьючерсы по евре (я прав?), смотришь лимиты. Это примерный корридорчик. От его низа баишься, от верха солишь. Можешь начинать не совсем от хаев и лоев, сетью, как Миф рисовал.

Пока такая мысля.... Но прога пока не готова.

