FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 240
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
где лимит написано, т.е. lowLimit и highLimit. Открываешь СМЕ, находишь там картальные фьючерсы по евре, смотришь лимиты. Это примерный корридорчик. От его низа баишься, от верха солишь. Можешь начинать не совсем от хаев и лоев, сетью, как Миф рисовал.
Пока такая мысля.... Но прога пока не готова.
Сегодня он такой, завтра хай и лой в другом месте зашевелится.
lowLimit и highLimit - это разве постоянный диапазон ?
Сегодня он такой, завтра хай и лой в другом месте зашевелится.
покажи, где такое?
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html
я не понял, "кВартальные фьючерсы по евре" , это что?
не путай лимит (т.е. предел) и просто....
Офигеть...Еврочка и тут хай лимит показала 1,1590 ))) на рисунке белый .
(1.1990 + 1.1190) / 2
Чудеса...
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html
Я в ахтунге
фьючерс он да, на квартал....
А если все пределы по хаям и лоям ( месяцы где есть объём) сложить и найти среднее значение ???
Офигеть...Еврочка и тут хай лимит показала 1,1590 ))) на рисунке белый .
(1.1990 + 1.1190) / 2
Чудеса...
по евре другие цифры:
1.1990 / 1.1190
А если все пределы по хаям и лоям ( месяцы где есть объём) сложить и найти среднее значение ???
Офигеть...Еврочка и тут хай лимит показала 1,1590 ))) на рисунке белый .
(1.1990 + 1.1190) / 2
Чудеса...
Я в ахтунге
фьючерс он да, на квартал....
определить бы куда лодка поплывёт в итоге...))) где больше премия на опционе ??? То есть на путе сейчас. Значит ждём размах вверх пуков на 10 и вниз валимся)))).
Спасибо !