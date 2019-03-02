FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 240

_new-rena:

где лимит написано, т.е. lowLimit и highLimit. Открываешь СМЕ, находишь там картальные фьючерсы по евре, смотришь лимиты. Это примерный корридорчик. От его низа баишься, от верха солишь. Можешь начинать не совсем от хаев и лоев, сетью, как Миф рисовал.

Пока такая мысля.... Но прога пока не готова.

lowLimit и highLimit  - это  разве постоянный диапазон ?
Сегодня он  такой, завтра хай и лой в другом  месте зашевелится.
tuma88:
не путай лимит (т.е. предел)  и просто....
pako:
покажи, где такое?

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html


pako:

я не понял, "кВартальные фьючерсы по евре" ,  это что? 

сорри, "квартальные", т.е. по 3 месяца. в пределах квартала, цифры не изменятся (всю ночь колбасился над этими табличками...)
 
_new-rena:
А если все пределы  по хаям и лоям ( месяцы где есть  объём) сложить  и найти  среднее значение ???

Офигеть...Еврочка    и тут хай лимит показала 1,1590 ))) на рисунке  белый .

(1.1990 + 1.1190) / 2
Чудеса...
 
_new-rena:

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html


Я в ахтунге 

фьючерс он да, на квартал.... 

tuma88:
по евре другие цифры:

1.1990 / 1.1190

 
tuma88:
Тума, профессор открыл вам глаза))))
stranger:

Я в ахтунге 

фьючерс он да, на квартал.... 

да пофигу. не в этом дело. вообще начихать.
 
от 1,1590 будет раскачка.
определить бы куда  лодка поплывёт  в итоге...))) где  больше премия на опционе ??? То  есть на  путе сейчас. Значит ждём  размах вверх  пуков на 10 и  вниз валимся)))).

Спасибо !
