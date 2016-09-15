Ограничение количества лотов в одном ордере 1000?

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Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня в МТ5 максимально допустимое количество лотов, которое я могу выставить в одном любом ордере-1000. Это у всех так или где-то у меня стоит ограничение? Торгую на ММВБ акциями, то есть, например, чтобы набрать позицию 3000 лотов по бумаге, мне надо выставить 3 ордера по 1000, а не 1 ордер на 3000 (как например в QUIK), не важно, лимитированные или рыночные, сразу поставить весь нужный объем не дает, если надо купить или продать большой объем лотов, приходится  щелкать мышкой, что очень не удобно. Почему? Может кто знает? 
 
это ограничение брокера, откройте спецификацию инструмента и там увидите максимально допустимый лот
 
Alexander Bereznyak:
это ограничение брокера, откройте спецификацию инструмента и там увидите максимально допустимый лот
Вы имеете ввиду количество акций в одном лоте? Нет, я не про то. Я именно про количество самих лотов в одном выставляемом ордере. Или я Вас не правильно понял. Как бы объяснить. Стакан в МТ, внизу стакана Sell, Buy, на строчку выше sl (стоп лимит) и tp (тэйк профит), между ними количество лотов, так вот там я могу максимально поставить 1000, больше не дает. 
 
Ну или если заявку не через стакан делать, а через ордер, там есть Объем- тоже максимально только 1000 могу поставить. 
 
 
Да, точно... Спасибо большое!!! Перед этим звонил брокеру на горячую линию, мне там ничего не смогли сказать. А чтобы это поменять надо к брокеру обращаться или они не меняют? От чего это зависит вообще?
 
он не поменяет, так решил брокер
 
Обратился к брокеру, проблему устранили, теперь ограничений нет. Они целенаправленно ограничение не ставили, видимо так получилось автоматически. Вдруг у кого-то такая проблема будет. 
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