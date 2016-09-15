Ограничение количества лотов в одном ордере 1000?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня в МТ5 максимально допустимое количество лотов, которое я могу выставить в одном любом ордере-1000. Это у всех так или где-то у меня стоит ограничение? Торгую на ММВБ акциями, то есть, например, чтобы набрать позицию 3000 лотов по бумаге, мне надо выставить 3 ордера по 1000, а не 1 ордер на 3000 (как например в QUIK), не важно, лимитированные или рыночные, сразу поставить весь нужный объем не дает, если надо купить или продать большой объем лотов, приходится щелкать мышкой, что очень не удобно. Почему? Может кто знает?
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это ограничение брокера, откройте спецификацию инструмента и там увидите максимально допустимый лот
Alexander Bereznyak:Вы имеете ввиду количество акций в одном лоте? Нет, я не про то. Я именно про количество самих лотов в одном выставляемом ордере. Или я Вас не правильно понял. Как бы объяснить. Стакан в МТ, внизу стакана Sell, Buy, на строчку выше sl (стоп лимит) и tp (тэйк профит), между ними количество лотов, так вот там я могу максимально поставить 1000, больше не дает.
это ограничение брокера, откройте спецификацию инструмента и там увидите максимально допустимый лот
это ограничение брокера, откройте спецификацию инструмента и там увидите максимально допустимый лот
Ну или если заявку не через стакан делать, а через ордер, там есть Объем- тоже максимально только 1000 могу поставить.
Да, точно... Спасибо большое!!! Перед этим звонил брокеру на горячую линию, мне там ничего не смогли сказать. А чтобы это поменять надо к брокеру обращаться или они не меняют? От чего это зависит вообще?
он не поменяет, так решил брокер
Обратился к брокеру, проблему устранили, теперь ограничений нет. Они целенаправленно ограничение не ставили, видимо так получилось автоматически. Вдруг у кого-то такая проблема будет.
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