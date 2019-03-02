FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1170
Рена, ты тут про опционный анализ трындел, я так ничего и не понял))))
Я знаю что он дает картину настроения участников, что они хотят - продать или купить, не всех, а именно тех) И дает конкретный уровень для входа в сделку. Что еще надо то?)))
тогда не страшно мониторить.
там не сто лет, меньше получается. как раз в эти выходные то, о чём ты говоришь я на тест запускал. ну где то 2-3 тысячи часов нужно)))) пришлось индикатор-имитатор торговли написать. несколько секунд и всё понятно. единственное "НО!". индикатор перерисовывается по приходу новой котировки. поэтому результат теста не даёт правильной картины. приходится опять тестить на демо. тестится пока что...
а почему 5 пар а не 7?
пары вообще-то 3, GBPUSD, EURUSD и AUDUSD, но первые две идут по двум стратегиям одновременно, трендовой и флетовой(канальной). Если канальная на безоткате в просадке, то трендовая пытается вытянуть и наоборот. Для AUDUSD я трендовый вариант еще не оптимизировал. Остальные пары тоже дают прибыль, но просадки меня не радуют, решил пока отказаться))
интересный замес. вообще - работа с просадой основное мне кажется, что должно быть у автомата.
А я дурень всегда думал шо главное прибыль
А я дурень всегда думал шо главное прибыль
то что сейчас мониторится наколбасило на демо за ночь так:
риск там был в 10 раз больше.
а когда что то пошло не так, автомат должен чо нибудь придумать...
поэтому минус мне нужно переделать в плюс любыми из доступных методов, тоже автоматически.
короче говоря - думаю...
если бы минус можно было переделать в плюс, то тогда надо было бы сразу ставить плюс)), а иначе будет слив в результате лихорадочных переделываний, когда график снова и снова идет в минус
думаю при просадке надо просто все закрыть автоматом и ждать следующего понедельника))
