stranger:

Рена, ты тут про опционный анализ трындел, я так ничего и не понял))))

Я знаю что он дает картину настроения участников, что они хотят - продать или купить, не всех, а именно тех) И дает конкретный уровень для входа в сделку. Что еще надо то?))) 

два месяца я на него потратил. там опять сайт чуток переписали. в результате - прога не работает. надо опять переписывать. продолжу конечно, силами только соберусь.
 
_new-rena:

тогда не страшно мониторить.

там не сто лет, меньше получается. как раз в эти выходные то, о чём ты говоришь я на тест запускал. ну где то 2-3 тысячи часов нужно)))) пришлось индикатор-имитатор торговли написать. несколько секунд и всё понятно. единственное "НО!". индикатор перерисовывается по приходу новой котировки. поэтому результат теста не даёт правильной картины. приходится опять тестить на демо. тестится пока что...

а почему 5 пар а не 7?

пары вообще-то 3, GBPUSD, EURUSD и AUDUSD, но первые две идут по двум стратегиям одновременно, трендовой и флетовой(канальной). Если канальная на безоткате в просадке, то трендовая пытается вытянуть и наоборот. Для AUDUSD я трендовый вариант еще не оптимизировал. Остальные пары тоже дают прибыль, но просадки меня не радуют, решил пока отказаться)) 
интересный замес. вообще - работа с просадой основное мне кажется, что должно быть у автомата.
 
А я дурень всегда думал шо главное прибыль 
 
Блин, ты же не автомат))
то что сейчас мониторится наколбасило на демо за ночь так:

риск там был в 10 раз больше.

а когда что то пошло не так, автомат должен чо нибудь придумать...

поэтому минус мне нужно переделать в плюс любыми из доступных методов, тоже автоматически.

короче говоря - думаю...

 
если бы минус можно было переделать в плюс, то тогда надо было бы сразу ставить плюс)), а иначе будет слив в результате лихорадочных переделываний, когда график снова и снова идет в минус

думаю при просадке надо просто все закрыть автоматом и ждать следующего понедельника)) 

 
и на сегодня это фсё.
Olegts:
если бы минус можно было переделать в плюс, то тогда надо было бы сразу ставить плюс)), а иначе будет слив в результате лихорадочных переделываний, когда график снова и снова идет в минус
ну естественно, что мартини отпадает.
 
iIDLERr:
и на сегодня это фсё.
Думаю да. Смотрел я вчера твое серебро, ох и наворотили там ёпт, слов нема, надо будет на выходных подумать как его лучше)
