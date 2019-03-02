FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 207

кому нибудь удалось взять прибыть по чифу, у меня вообще котиры заморозились
[Удален]  
Spekul:
кому нибудь удалось взять прибыть по чифу, у меня вообще котиры заморозились
глянь на меня=) в профиле
[Удален]  
Spekul:
кому нибудь удалось взять прибыть по чифу, у меня вообще котиры заморозились
миф хапнул
 
2015.01.15  Франк подскочил на ...% против евро, после того как Швейцарский национальный банк отказался от нижнего предела для пары евро/франк
2015.01.15  Швейцарский национальный банк понижает ставку по депозитам до востребования до -0,75%
(Депозит в франке, маржа Х2 ; Закрыли торговлю по парам с франком))
 
Может хоть Сенсей памм под шумок поднял))) Кто знает ссылку?)
 
Myth63:
глянь на меня=) в профиле
силён))
 
stranger:
Может хоть Сенсей памм под шумок поднял))) Кто знает ссылку?)
или остаток весь слил
 
Spekul:
или остаток весь слил

http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-15

"Всё нормально - надо было пониже купить." 

[Удален]  

теперь месяца 2-3 ваще в чиф входить не надо. щас катать будут народ. ваще из набора все пары с чифом удалил на 2 месяца.

 
Myth63:

теперь месяца 2-3 ваще в чиф входить не надо. щас катать будут народ. ваще из набора все пары с чифом удалил на 2 месяца.

Я скорблю 

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

