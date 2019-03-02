FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1071

Myth63:
это недельный отработанный.

сенкс!

Чапай думает....)

 
stranger:
Это чтоб не скучно было?)))

дя...

лунь и еня у меня...

В центре пересечения одноцветных прямых Стренж сказал "приехали" и был прав уже во второй раз. Совпадение начинает терять случайность.

Уровни начинают судорожно мне говорить о том, что нужно где-то исправить свои ошибки...

Осталась последняя (3-я) проверка.

Чапай опять думает...

_new-rena:

сенкс!

Чапай думает....)

ты не повершь как шикарно выглядит 53 +
Myth63:
ты не повершь как шикарно выглядит 53 +

ну только бы не сегодня, скоро спать...

)

 

куда нить, да дочапает...


 
Lesorub:

куда нить, да дочапает...


Эти полоски ни о чем)
 
stranger:
Эти полоски ни о чем)
Так и ваши тоже!
Myth63:
ты не повершь как шикарно выглядит 53 +

глянул я тоже щас

++++++++ на проверку ++++++++++

0.00330 + 1.47500 = 1,4783_ )))))

++++++++ на проверку ++++++++++

 
stranger:
Эти полоски ни о чем)
Покупать фунт на откат будем?
