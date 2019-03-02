FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 9
я из страницы выцарапываю
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_settlements_options.html
ооооо, дак эту страничку они из экселевского файла делают. там у них на ftp валяется.... не помню адрес. у Стренжа где то есть... ну там же где то, где ежедневный pdf-ный отчет валяется. зайди через ftp.
евро
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_globex_options.html
А тот сеттлмент, на который ты, Пако, ссылку давал, то отчет по торгам за предыдущий день, дату смотри - 31 декабря, чего там вытягивать то?)
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_settlements_options.html
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM
о! вот это ужо красявая весчь. этим можна заняться, когда время будет. тем более половина у меня где то готова уже была.
сенкс!
не нашел, где тут ОИ?
понятно что обновление каждые 10 минут
но время в одном месте написано 5.12.2014 в другом 2.1.2015
и это декабрьская экспирация
экспирация будет 9.1.2015
Там ОИ и нет, выбри январский контракт та м у тебя декабрьский стоит.
JAN 2015
А то что сверху, там где ты отметил, это данные по мартовскому фьючу,
историю как копить будешь для тестирования?
все переписывать надо(((
тут че к чему прибавлять , отнимать надо?
а то я опять что нибудь накосячу
по коллу берем об'ем 1,227 ---> страйк 1.54 + Prior Settle 0,0189 = 1.5589 рисуем в МТ уровень 1.5589 с об'емом 1.227 так или ??
