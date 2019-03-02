FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 9

pako:

я из страницы выцарапываю

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_settlements_options.html 

ооооо, дак эту страничку они из экселевского файла делают. там у них на ftp валяется.... не помню адрес. у Стренжа где то есть... ну там же где то, где ежедневный pdf-ный отчет валяется. зайди через ftp.
 
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM
_new-rena:
ооооо, дак эту страничку они из экселевского файла делают. там у них на ftp валяется.... не помню адрес. у Стренжа где то есть... ну там же где то, где ежедневный pdf-ный отчет валяется. зайди через ftp.
Так это и есть отчет)
 

евро

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_globex_options.html 

А тот сеттлмент, на который ты, Пако, ссылку давал, то отчет по торгам за предыдущий день, дату смотри - 31 декабря, чего там вытягивать то?)

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_settlements_options.html 

 

stranger:
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=44-F5#strikeRange=ATM

о! вот это ужо красявая весчь. этим можна заняться, когда время будет. тем более половина у меня где то готова уже была.

сенкс!

 
pako:

 

не нашел, где тут ОИ?

понятно что обновление каждые 10 минут

но время в одном месте написано 5.12.2014 в другом 2.1.2015

и это декабрьская экспирация 

экспирация будет 9.1.2015 

Там ОИ и нет, выбри январский контракт та м у тебя декабрьский стоит.

JAN 2015 

А то что сверху, там где ты отметил, это данные по мартовскому фьючу,  

 

pako:

 

не нашел, где тут ОИ?

понятно что обновление каждые 10 минут

но время в одном месте написано 5.12.2014 в другом 2.1.2015

и это декабрьская экспирация 

экспирация будет 9.1.2015 

историю как копить будешь для тестирования?
_new-rena:
историю как копить будешь для тестирования?
в файл, да и на графике черточки остаются
 
pako:

все переписывать надо(((

 

тут че к чему прибавлять , отнимать надо?

а то я опять что нибудь накосячу

по коллу берем об'ем  1,227 ---> страйк 1.54 +  Prior Settle 0,0189  = 1.5589 рисуем в МТ уровень 1.5589 с об'емом 1.227 так или ??

 

 

Так
