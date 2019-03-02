FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 10

pako:

все переписывать надо(((

 

тут че к чему прибавлять , отнимать надо?

а то я опять что нибудь накосячу

по коллу берем об'ем  1,227 ---> страйк 1.54 +  Prior Settle 0,0189  = 1.5589 рисуем в МТ уровень 1.5589 с об'емом 1.227 так или ??

козырный уровень получился
ушел , читать писать
stranger:
Так
_new-rena:

..........................сенкс!

Рена,а зачем Ты в слово "секс" добавляешь букву "н"? 

Секс-официальное слово.........даже в школьных учебниках. 

gnawingmarket:

Рена,а зачем Ты в слово "секс" добавляешь букву "н"? 

Секс-официальное слово.........даже в школьных учебниках. 

добиваюсь желаемого смысла)))

вот за день депо удвоить, это то что ты имеешь ввиду. кстате, можешь поздравить ...

 
1400Call----UNCH-0140
1405Call----UNCH-078
1410Call----UNCH-0190
1415Call----UNCH-095
1125Put----UNCH-0332
1130Put----UNCH-073
1135Put----UNCH-0102
1140Put----UNCH-0312
1145Put----UNCH-01,625
1150Put----UNCH-0275
1155Put.00005.00005.00005-UNCH-16430
1160Put.00010.00010.00010-UNCH-211,11

А что Вы тут за анализы рассматриваете? Call-это твёрдые так понимаю,а Put-жидкие что ли.

.............А вот Пако объясняет..........по коллу берем об'ем  1,227 ---> страйк 1.54 +  Prior Settle 0,0189  = 1.5589 рисуем в МТ уровень 1.5589 с об'емом 1.227 так или ??

Спасибо. 

 
_new-rena:

добиваюсь желаемого смысла)))

вот за день депо удвоить, это то что ты имеешь ввиду. кстате, можешь поздравить ...

С чем? C удвоением депо за день?
 
_new-rena:
угу

От души поздравляю! Значит Ты знатный акробат. У Меня за пару недель получалось и то с повышенным риском на пол депо-акробатическими номерами это называю. Но Я на реале,а ТЫ?

 

