FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 10
все переписывать надо(((
тут че к чему прибавлять , отнимать надо?
а то я опять что нибудь накосячу
по коллу берем об'ем 1,227 ---> страйк 1.54 + Prior Settle 0,0189 = 1.5589 рисуем в МТ уровень 1.5589 с об'емом 1.227 так или ??
.
Так
по канадцу какие мысли, а то у меня 1,2025 прогнозит.... ?
Так давно сказал 1840, Сенсей тут еще ржал)
..........................сенкс!
Рена,а зачем Ты в слово "секс" добавляешь букву "н"?
Секс-официальное слово.........даже в школьных учебниках.
добиваюсь желаемого смысла)))
вот за день депо удвоить, это то что ты имеешь ввиду. кстате, можешь поздравить ...
А что Вы тут за анализы рассматриваете? Call-это твёрдые так понимаю,а Put-жидкие что ли.
.............А вот Пако объясняет..........по коллу берем об'ем 1,227 ---> страйк 1.54 + Prior Settle 0,0189 = 1.5589 рисуем в МТ уровень 1.5589 с об'емом 1.227 так или ??
Спасибо.
добиваюсь желаемого смысла)))
вот за день депо удвоить, это то что ты имеешь ввиду. кстате, можешь поздравить ...
угу
От души поздравляю! Значит Ты знатный акробат. У Меня за пару недель получалось и то с повышенным риском на пол депо-акробатическими номерами это называю. Но Я на реале,а ТЫ?