FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда закусывай холодным)))))))))))))))))))
Тогда закусывай холодным)))))))))))))))))))
Никогда такого не видел ))) Прога отсканировала в глубину на целый месяц и сигнала нет ))) То есть евра в свободном падении и дно чисто виртуальное )))
Согласен, аналогичная ситуация... Такое было и с USDJPY недавно
GBPUSD бай
на 1,5500 +- 20п
так точнее будет-цель 5390- будет сигнал,будем посмотреть)))
так точнее будет-цель 5390- будет сигнал,будем посмотреть)))
5420
На особо ниже без отката не думаю.
Ептить, про 1970 говорили вроде, а тут новый на 1999)))
1960
5420
На особо ниже без отката не думаю.
5330-5395 пока такие цели, и откат в пробитый недельку
5330-5395 пока такие цели, и откат в пробитый недельку
так точнее будет-цель 5390- будет сигнал,будем посмотреть)))