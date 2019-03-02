FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 5

stranger:
Никогда такого не видел ))) Прога отсканировала в глубину на целый месяц и сигнала нет ))) То есть евра в свободном падении и дно чисто виртуальное )))
 
stranger:
А ведь сканирование идет на М1 )))
 
artikul:
Согласен, аналогичная ситуация... Такое было и с USDJPY недавно

 

 
IRIP:

GBPUSD бай 

на 1,5500 +- 20п 

hammer_boy:

На особо ниже без отката не думаю. 

[Удален]  
stranger:
Ептить, про 1970 говорили вроде, а тут новый на 1999)))
Myth63:
Да хоть и 1 к 1)
[Удален]  
stranger:

5330-5395 пока такие цели, и откат в пробитый недельку

 

 
Myth63:

5330-5395 пока такие цели, и откат в пробитый недельку

 

5410-20 и откат.
[Удален]  
hammer_boy:

1.5283
