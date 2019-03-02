FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 130
Да и время тоже истекло ))) Граница зоны )))
:-)
не... вы пока стопы ставьте. Время не там.
Бум по стопочке. За тренд.
:-)
За тех кто "по тренду". Не чокаясь(
Вечная им память)
да вроде бы пока ничошно идёт....
Кстати, Рена, объемы действительно изменились позавчера)
видел. даже на не совсем готовой проге. перевес был 100 к 1-му и скрин приложил.
щас как раз занялся аналитическими графиками уже вплотную.
Ну дык..
За профессора)
теоретически Еврочку могут ещё вниз кинуть.
Спасибо !
http://inosmi.ru/world/20150108/225394576.html
"Двумя крупнейшими фондами, которыми управлял Абромавичус, были East Capital Russian Fund с пятилетним суммарным доходом в минус 46% и East Capital Eastern European Fund с пятилетним суммарным доходом в минус 30%"
С таким же успехом можно было бы и Сенсея назначить))))
У Учителя и результаты конкретнее - сразу минус 100% и сроки более сжатые)))