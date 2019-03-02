FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 130

artikul:

Да и время тоже истекло ))) Граница зоны )))

 

:-)

не... вы пока стопы ставьте. Время не там.

Бум по стопочке. За тренд.

 
За тех кто "по тренду". Не чокаясь(

Вечная им память) 

 
_new-rena:
да вроде бы пока ничошно идёт....
Ну дык..
 
Кстати, Рена, объемы действительно изменились позавчера)
stranger:
Кстати, Рена, объемы действительно изменились позавчера)

видел. даже на не совсем готовой проге. перевес был 100 к 1-му и скрин приложил.

щас как раз занялся аналитическими графиками уже вплотную.

 
За профессора) 
 
Ййа.
 
теоретически  Еврочку могут ещё вниз кинуть.

Спасибо !
 

http://inosmi.ru/world/20150108/225394576.html

"Двумя крупнейшими фондами, которыми управлял Абромавичус, были East Capital Russian Fund с пятилетним суммарным доходом в минус 46% и East Capital Eastern European Fund с пятилетним суммарным доходом в минус 30%"

С таким же успехом можно было бы и Сенсея назначить)))) 

У Учителя и результаты конкретнее - сразу минус 100% и сроки более сжатые)))

Экономика Украины и ее спаситель
Чего то сломалось. Картинко не могу вставить.
