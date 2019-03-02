FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 128

artikul:
Побаловались и хватит ))) Пора вниз )))

Уже?

ОМГ... Ну не суетитесь что ли ...

Я ж спрашивал

 
Да ))) Пора продавать )))
 
artikul:
Да ))) Пора продавать )))
Дое. Мне нечего сказать. Рад, что у вас есть есть стопы.
 
Молодой человек ))) Моя  стратегия торговли не нуждается в таких костылях как ограничение убытков )))
[Удален]  
саааамое время спать....
 
Спасибо. За молодово,

ps кстати

(скрин не вставляется, смотрите индексы)

 
а лунь непобедимый, смотрит на 1,28, это если цена на нефть дальше будет падать к 40
 
Да, начинайте))) 
 
Да собственно никто и не заканчивал )))
 
Значит будем делать вам немножко бо-бо))) 
