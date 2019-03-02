FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 132

вот тут плавающие прогнозы на все семь мажоров (Х-Х-Х):


 
stranger:
За выходные она и отлежится)))
Помни про 1-2-3 и чти машку )))
 
artikul:
Помни про 1-2-3 и чти машку )))

Я помню ЕГО!!!

Глянь ка киви, плиз, так на глаз заманчиво было бы его от 77 прикупить) 

 
_new-rena:

следствие сосбно

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page96#comment_1279081

Это график  Еврочки ?
Спасибо !
tuma88:
Это график  Еврочки ?
Спасибо !
фунт - путы и коллы
 
artikul:
Цене нужно отстояться )))
именно.

В понедельник придут большие дядьки , неужели  они  прям сразу кинутся покупать с текущих? Не сбивая цену , чтоб  купить  ещё дешевле ?

Спасибо !
 
tuma88:
именно.

В понедельник придут большие дядьки , неужели  они  прям сразу кинутся покупать ? Не сбивая цену , чтоб  купить  ещё дешевле ?

Спасибо !
 
_new-rena:
фунт - путы и коллы

ясно.

По Еврочке бы рисунки глянуть .) Я его не-не  фунт то )

Любимая Еврушка... Как тебя ждал внизу.....Чтобы купить .

Спасибо !
 
stranger:
неужели  они  прям сразу кинутся покупать с текущих?

Спасибо !
 
stranger:

Не, это далеко не так. Новости для рынка это.... ну... в общем... два раза ему класть на них))))))

В общем, фунт на 5165 вышел в 0, евро в +60 и пара пип) 

В общем и целом категорически согласен.

В частности, писАл выше.

Вот починят скрины, запостю рил таум тренд ланд лайн. Может.

