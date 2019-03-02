FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 132
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот тут плавающие прогнозы на все семь мажоров (Х-Х-Х):
За выходные она и отлежится)))
Помни про 1-2-3 и чти машку )))
Я помню ЕГО!!!
Глянь ка киви, плиз, так на глаз заманчиво было бы его от 77 прикупить)
следствие сосбно
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page96#comment_1279081
Спасибо !
Это график Еврочки ?
Спасибо !
Цене нужно отстояться )))
В понедельник придут большие дядьки , неужели они прям сразу кинутся покупать с текущих? Не сбивая цену , чтоб купить ещё дешевле ?
Спасибо !
именно.
В понедельник придут большие дядьки , неужели они прям сразу кинутся покупать ? Не сбивая цену , чтоб купить ещё дешевле ?
Спасибо !
фунт - путы и коллы
ясно.
По Еврочке бы рисунки глянуть .) Я его не-не фунт то )
Любимая Еврушка... Как тебя ждал внизу.....Чтобы купить .
Спасибо !
Спасибо !
Не, это далеко не так. Новости для рынка это.... ну... в общем... два раза ему класть на них))))))
В общем, фунт на 5165 вышел в 0, евро в +60 и пара пип)
В общем и целом категорически согласен.
В частности, писАл выше.
Вот починят скрины, запостю рил таум тренд ланд лайн. Может.