Spekul:

Ну вот, конфетку бычкам дали, нонки вышли в пользу бакса, пятничный фиксинг и цена пошла наверх

на следующей недели ждемс обновления лоу, по фунту думаю до 1,50


Так а покупал зачем?)))

До 55 минимум рисуй) 

 
stranger:

купил, потому как рассчитывал на пятничный фиксинг, это краткосрочный вход, в понедельник или вторник закрою, посмотрим где будет цена, но думаю сразу 55 не дадут

возможно через лоу туда пойдем, от туда и затарюсь по полной

 
Spekul:

купил, потому как рассчитывал на пятничный фиксинг, это краткосрочный вход, в понедельник или вторник закрою, посмотрим где будет цена, но думаю сразу 55 не дадут

возможно через лоу туда пойдем, от туда и затарюсь по полной

А чего мы на лоу забыли то?)))

Или как Тума говорит - подешевле, задарма затарить?))) 

 
tuma88:
неужели  они  прям сразу кинутся покупать с текущих?

Спасибо !

Не, они подождут пока на ноль упадет)))

Спасибо)

Киви надо брать как то, провтыкал его, хотя и знал что коррекция к 84 будет.

 
stranger:

Всё, уже приехали...? )Киви краше смотрится, чем ауди? 
 
21april:
Всё, уже приехали...? )Киви краше смотрится, чем ауди? 

Да)

 

 

А нефть круто закрылась)

 

Myth63:
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/257194 ну прямс как по моиму посту торгует маркет =)
А вообще 59-60 по фунту мерещится, как Колдун говорит)))
 
stranger:

http://inosmi.ru/world/20150108/225394576.html

"Двумя крупнейшими фондами, которыми управлял Абромавичус, были East Capital Russian Fund с пятилетним суммарным доходом в минус 46% и East Capital Eastern European Fund с пятилетним суммарным доходом в минус 30%"

С таким же успехом можно было бы и Сенсея назначить)))) 

У Учителя и результаты конкретнее - сразу минус 100% и сроки более сжатые)))

ахахаха

опытный, небось все пять лет йену солил 

