FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 134
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот, конфетку бычкам дали, нонки вышли в пользу бакса, пятничный фиксинг и цена пошла наверх
на следующей недели ждемс обновления лоу, по фунту думаю до 1,50
Так а покупал зачем?)))
До 55 минимум рисуй)
Так а покупал зачем?)))
До 55 минимум рисуй)
купил, потому как рассчитывал на пятничный фиксинг, это краткосрочный вход, в понедельник или вторник закрою, посмотрим где будет цена, но думаю сразу 55 не дадут
возможно через лоу туда пойдем, от туда и затарюсь по полной
купил, потому как рассчитывал на пятничный фиксинг, это краткосрочный вход, в понедельник или вторник закрою, посмотрим где будет цена, но думаю сразу 55 не дадут
возможно через лоу туда пойдем, от туда и затарюсь по полной
А чего мы на лоу забыли то?)))
Или как Тума говорит - подешевле, задарма затарить?)))
неужели они прям сразу кинутся покупать с текущих?
Спасибо !
Не, они подождут пока на ноль упадет)))
Спасибо)
Киви надо брать как то, провтыкал его, хотя и знал что коррекция к 84 будет.
Не, они подождут пока на ноль упадет)))
Спасибо)
Киви надо брать как то, провтыкал его, хотя и знал что коррекция к 84 будет.
Всё, уже приехали...? )Киви краше смотрится, чем ауди?
Да)
А нефть круто закрылась)
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/257194 ну прямс как по моиму посту торгует маркет =)
http://inosmi.ru/world/20150108/225394576.html
"Двумя крупнейшими фондами, которыми управлял Абромавичус, были East Capital Russian Fund с пятилетним суммарным доходом в минус 46% и East Capital Eastern European Fund с пятилетним суммарным доходом в минус 30%"
С таким же успехом можно было бы и Сенсея назначить))))
У Учителя и результаты конкретнее - сразу минус 100% и сроки более сжатые)))
ахахаха
опытный, небось все пять лет йену солил