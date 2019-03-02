FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 135

pako:
давно бы так
хорош водку пить, рисуй 3-х мерный график по СМЁ-шным объемам (X,Y,Z). Я ужо 2-ой день с ним парюсь...
 

Вот и внучку покрестил, пмл только водку.

Но много. 

 
О, Айдлер грозится с маленькой буквы писать(((
 
stranger:
О, Айдлер грозится с маленькой буквы писать(((
Так это он про фунт говорит, чтобы про  разворот  ты не  думал. Или   Еврочка ?

У меня тут пасьянс складывается.
Объём охренеть какой на этой свечке. Да и другой фактор сказал, что тут явно не  продавали ))) (тест наторговки прошлого дня).
Гадаю на сколько хватит топлива от такого фактора )))




Спасибо !
 
Но всё же надеюсь на хитрость Кукла  и он  потянет Евро  вниз на слабых объёмах ))) Но это  только надежда.
 
_new-rena:
хорош водку пить, рисуй 3-х мерный график по СМЁ-шным объемам (X,Y,Z). Я ужо 2-ой день с ним парюсь...
пут , кол ...
а какой  третий компонент ?
Хоть бы  рисунок  показал .( в личку) . Наверное все сейчас по  личкам разбегутся...)))
Спасибо !
 
stranger:

Не, они подождут пока на ноль упадет)))


Спасибо)

Киви надо брать как то, провтыкал его, хотя и знал что коррекция к 84 будет.

это  шутка ? или  реально будут  ждать  0 ???
Мне  кажется,  что большие дядьки не  делают опрометчивых шагов... или  прям на открытии рынка будут покупать Еврочку ?
 или  как ?

Спасибо !
tuma88:
пут , кол ...
а какой  третий компонент ?
Хоть бы  рисунок  показал .( в личку) . Наверное все сейчас по  личкам разбегутся...)))
Спасибо !

цена, объем, время

и ты меня "приятно" озадачил. я совсем забыл про деление на путы и коллы. торможу ужо )))

Спасибо! (за подсказку)

 
tuma88:

Мне  кажется,  что большие дядьки не  делают опрометчивых шагов... или  прям на открытии рынка будут покупать Еврочку ?
 или  как ?

Спасибо !
Большие дядьки закупаются по выходным ,а по понедельникам нас ждёт геп с расширенный спредом :)
 
server:
Большие дядьки закупаются по выходным ,а по понедельникам нас ждёт геп с расширенный спредом :)
 ого..
Даже так...
Спасибо !
