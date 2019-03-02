FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 135
давно бы так
Вот и внучку покрестил, пмл только водку.
Но много.
О, Айдлер грозится с маленькой буквы писать(((
У меня тут пасьянс складывается.
Объём охренеть какой на этой свечке. Да и другой фактор сказал, что тут явно не продавали ))) (тест наторговки прошлого дня).
Гадаю на сколько хватит топлива от такого фактора )))
Спасибо !
хорош водку пить, рисуй 3-х мерный график по СМЁ-шным объемам (X,Y,Z). Я ужо 2-ой день с ним парюсь...
а какой третий компонент ?
Хоть бы рисунок показал .( в личку) . Наверное все сейчас по личкам разбегутся...)))
Спасибо !
Не, они подождут пока на ноль упадет)))
Спасибо)
Киви надо брать как то, провтыкал его, хотя и знал что коррекция к 84 будет.
Мне кажется, что большие дядьки не делают опрометчивых шагов... или прям на открытии рынка будут покупать Еврочку ?
или как ?
Спасибо !
пут , кол ...
Спасибо !
цена, объем, время
и ты меня "приятно" озадачил. я совсем забыл про деление на путы и коллы. торможу ужо )))
Спасибо! (за подсказку)
Мне кажется, что большие дядьки не делают опрометчивых шагов... или прям на открытии рынка будут покупать Еврочку ?
или как ?
Спасибо !
Большие дядьки закупаются по выходным ,а по понедельникам нас ждёт геп с расширенный спредом :)
Даже так...
Спасибо !