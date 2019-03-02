FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 129

не, я понимаю прога.. но руками против шерсти...

Я жеж писАл - пейте молчком до 12.01... ну хотя бы...

хехххююю

 
stranger:
Значит будем делать вам немножко бо-бо))) 
То есть Вы полагаете, что какая-то опционная мура может причинить мне страдания? )))
 
artikul:
Время.
Spekul:
а лунь непобедимый, смотрит на 1,28, это если цена на нефть дальше будет падать к 40
1.1896 пока что
 
artikul:
Ты не веришь в силу мрего волшебного дрына, сын мой?)))  
artikul:
ну уж естественно что не параболик
 

Не ставится скрин..

Артикулу. Прямо сейчас правьте своего бота.

А лучше выкиньте.

 
Silent:
Да и время тоже истекло ))) Граница зоны )))

 

 
stranger:
Ты не веришь в силу мрего волшебного дрына, сын мой?)))  
Ты не понимаешь ))) Мое противостояние этому миру доставляет мне поистине мазохическое наслаждение )))
Silent:

Не ставится скрин..

Артикулу. Прямо сейчас правьте своего бота.

А лучше выкиньте.

да вроде бы пока ничошно идёт....
