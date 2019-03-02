FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 129
не, я понимаю прога.. но руками против шерсти...
Я жеж писАл - пейте молчком до 12.01... ну хотя бы...
хехххююю
Значит будем делать вам немножко бо-бо)))
То есть Вы полагаете, что какая-то опционная мура может причинить мне страдания? )))
а лунь непобедимый, смотрит на 1,28, это если цена на нефть дальше будет падать к 40
Не ставится скрин..
Артикулу. Прямо сейчас правьте своего бота.
А лучше выкиньте.
Время.
Да и время тоже истекло ))) Граница зоны )))
Ты не веришь в силу мрего волшебного дрына, сын мой?)))
Не ставится скрин..
Артикулу. Прямо сейчас правьте своего бота.
А лучше выкиньте.