FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 133
ясно.
По Еврочке бы рисунки глянуть .) Я его не-не фунт то )
Любимая Еврушка... Как тебя ждал внизу.....Чтобы купить .
Спасибо !
будет Тума, будет. Занимаюсь...
спасибо !
Я помню ЕГО!!!
Глянь ка киви, плиз, так на глаз заманчиво было бы его от 77 прикупить)
Это все что я могу для тебя сделать )))
неужели они прям сразу кинутся покупать с текущих?
Спасибо !
Никому не верьте.
Только цене. и времени.
пойду спатки :-)
Спасибки !
Это начало. Прогнозы, которые я показал - как раз из цены деланы, но объемы там не такие точные как на СМЕ и больше эвристические (по формулам посчитаны). Хочу посмотреть - что получится, если их вытащить с биржи..... На форексе маркет-мэйкеры всю малину портят... На СМЕ их видно и можно отбросить, поэтому очень и очень надеюсь на положительный результат.
ПРОТРЕЗВЕЮ И В ЛИЧКУ ПОЧИРИКАЕМ. оК?
Ну вот, конфетку бычкам дали, нонки вышли в пользу бакса, пятничный фиксинг и цена пошла наверх
на следующей недели ждемс обновления лоу, по фунту думаю до 1,50