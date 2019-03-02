FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1127

stranger:
Я так вообще не знаю ап чем эта он
Жениться ему пора )))
artikul:

А еще можно просто купить и получить прибыль за счет разницы цены открытия сделки и цены закрытия )))

Спасибо. 

ага, если не перечислят зарплату продавцам)
 
_new-rena:
ага, если не перечислят зарплату продавцам)
ДЦ - друг, а не враг тебе )))
artikul:
ДЦ - друг, а не враг тебе )))

да он просто информатор котировщика, не более и мелкий пакостник)))

 
Готовимся к продаже евры, не забываем про качели )))
 
artikul:
Готовимся к продаже евры, не забываем про качели )))
На 50 пип максимум? Стоит ли утруждаться?))) Да и торговать ей тот еще гемор) На фунт все убежали потому что он двигается.
 
 
Lesorub:
на GC 500 раздают на халяву, мож надо кому...
это не халява, читал условия? без своих ничего не светит ))
 
Speculator_:
Молодца, шаришь, только цели опять блошиные)))
 
artikul:
Готовимся к продаже евры, не забываем про качели )))
Я евру просто не считал, по хорошему ее позавчера надо было купить и забыть, какие там нах продажи, 0760 пока цели, не забываем про качели)))
