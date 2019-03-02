FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1277

Новый комментарий
[Удален]  
Lesorub:

зырь, где фунта покупать на лоях, не долго осталось, елы палы...

утрясётся тока чуток - мосты разведут и....
 
_new-rena:
утрясётся тока чуток - мосты разведут и....

пущщай разводят...

место и время есть, че не купить?


 

мда, не судьба...

так и на фунте палки полностью вниз отработают

а это 1.4400 - 1.4304...

 
потом догонят, и еще отработают.
 
необъяснимое желание буревестников разбиваться о скалы.
 
Банкет продолжится осенью, и думаю ниже паритета, но то что Европы не будет это факт и это не зависит от курса евро. А так да, почитываю иногда здесь эту хренотень, смахиает на идиотизм.
 
stranger:
Банкет продолжится осенью, и думаю ниже паритета, но то что Европы не будет это факт и это не зависит от курса евро. А так да, почитываю иногда здесь эту хренотень, смахиает на идиотизм.
Стрэнжушко, ты вылез, ну и чо ты про опционы думаешь, расскажи нам, забитым?
[Удален]  
stranger:
Банкет продолжится осенью, и думаю ниже паритета, но то что Европы не будет это факт и это не зависит от курса евро. А так да, почитываю иногда здесь эту хренотень, смахиает на идиотизм.
тоже жене говорю, чтобы раньше осени не дергалась менять баксики. чо та не совсем клеится... на финансовые разборки похоже.
 
iIDLERr:
Стрэнжушко, ты вылез, ну и чо ты про опционы думаешь, расскажи нам, забитым?
Об этом я ни с кем не собираюсь говорить.
 
желающие на экcпресс EURNZD повторно приглашаются на перрон...
1...127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284...2119
Новый комментарий