FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1277
зырь, где фунта покупать на лоях, не долго осталось, елы палы...
утрясётся тока чуток - мосты разведут и....
пущщай разводят...
место и время есть, че не купить?
мда, не судьба...
так и на фунте палки полностью вниз отработают
а это 1.4400 - 1.4304...
Банкет продолжится осенью, и думаю ниже паритета, но то что Европы не будет это факт и это не зависит от курса евро. А так да, почитываю иногда здесь эту хренотень, смахиает на идиотизм.
Стрэнжушко, ты вылез, ну и чо ты про опционы думаешь, расскажи нам, забитым?