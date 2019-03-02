FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1274

_new-rena:
понял. просто много чо совпадает с моим вот и говорю...

и еще:     EURNZD и EURCAD

в чистый четверг дарю с нуля...

[Удален]  
Lesorub:

не торгую кроссы, но всё равно спасибо.
 
 
Alexey:
А я предупреждал!
Ну так потом усе равно уверх!!!
 
Alexey:
Вернется на 1.67
если не выше
 
это я предупредил на выходных. с.1253.
 
iIDLERr:
молодец! садись, пять!
 
mmmoguschiy:
Говорили же - 1.3 ))
кто и с какого такого расклада то?
 
Alexey:
на чем основывается ваше утверждение?
 
mmmoguschiy:
если не выше

евро должно пойти ниже 1. экономика у них стагнирует.

еще на украине по новой начнется так стремительным домкратом понесется.

