FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1274
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
понял. просто много чо совпадает с моим вот и говорю...
и еще: EURNZD и EURCAD
в чистый четверг дарю с нуля...
и еще: EURNZD и EURCAD
в чистый четверг дарю с нуля...
А я предупреждал!
Вернется на 1.67
это я предупредил на выходных. с.1253.
Говорили же - 1.3 ))
Вернется на 1.67
если не выше
евро должно пойти ниже 1. экономика у них стагнирует.
еще на украине по новой начнется так стремительным домкратом понесется.