FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1281
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Об этом я ни с кем не собираюсь говорить."
"stranger:
Об этом я ни с кем не собираюсь говорить."
Давай про "диски", только сходи курни)))
Я никогда никого не учил, я никогда не спрашивал вашу сетевую команду ни о чём!
Иногда выкладываю прогнозы на мелких ТФ (Н1, Н4) - имею право.
Я никогда никого не учил, я никогда не спрашивал вашу сетевую команду ни о чём!
Иногда выкладываю прогнозы на мелких ТФ (Н1, Н4) - имею право.
... от 45 будут откупать, ниже вряд ли пустят...
Есть вариант всё же чуть ниже 43 свалится..
если текущая зона устоит +-20 то следущая в районе 4480+-10
Давай про "диски", только сходи курни)))
Первая волна - первый диск
Вторая волна - второй диск
Третья волна - третий диск и т.д.
Самое интересное...
Дисков может быть от трёх до 21
Рена, это место отчеты о торгах. Я вам практически все движения фунта показал до пипки, евро меньше, так как занимался им меньше, но так как здесь ничего не обсуждается, а просто идет вынос мозга друг другу и задаются тупые вопросы типа "как", "почему", "зачем", зная что ответа на них все равно не будет, то что то писать или читать здесь считаю бессмысленным.
Добрый день! Хочу написать свое мнение об опционах! Это пока для меня, например, самый конкретный вид анализа (если так можно сказать), я не программист и не математик/// Ранее, было одно гадание, как рулетка для меня и большие риски/////не было конкретных цифр, и честно говоря, был напряг эмоциональный! Не на все 100 процентов анализ конечно работает пока, но это (скорее всего) только у меня, так как недавно начала его использовать! Короче говоря работает! А то что там где-то сервер зарегистрирован в лесу, настораживает конечно, но в принципе если работает то какая разница где в лесу или в городе ( наверно были какие-то причины)))))
Привет)
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12408393&viewfull=1#post12408393
Есть вариант всё же чуть ниже 43 свалится..
если текущая зона устоит +-20 то следущая в районе 4480+-10
Ниже 43 сейчас никак не вижу, покупки с целями 4914-25 пока, "низы" 4480, 4426.
Не дома, выложил бы и по евро, вечером может.
ХРИСТОС ВОСКРЕС! Православные!