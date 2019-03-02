FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1282

Воістину воскрес!
 


Воистину воскреси!!!

 
Evgen-ya1:
Добрый день! Хочу написать свое мнение об опционах! Это пока для меня, например, самый конкретный вид анализа (если так можно сказать), я не программист и не математик/// Ранее, было одно гадание, как рулетка для меня и большие риски/////не было конкретных цифр, и честно говоря, был напряг эмоциональный! Не на все 100 процентов анализ конечно работает пока, но это (скорее всего) только у меня, так как недавно начала его использовать! Короче говоря работает! А то что там где-то сервер зарегистрирован в лесу, настораживает конечно, но в принципе если работает то какая разница где в лесу или в городе ( наверно были какие-то причины)))))
Не знаю почему но нет у меня доверия, как к срочному рынку так и к опционам, на мой взгляд, это все афера.
 
Speculator_:

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! Православные!  

 Воистину воскреси! С праздником!
 
Alexey:
Нет это не афера. Это такая игра...
 
Alexey:
С праздником!
 
Speculator_:
Смотря для кого! Кошка, мышке, тоже говорит, что она просто играется, пока мышка трепыхается.
 
Alexey:
Да мышке не позавидуешь!
 
Alexey:
Так дело в том, что доверия никто ни у кого не спрашивает и ничего никому не предлагает. Доверие к своей голове надо иметь. А с такими мыслями бетон нах мешать)
 
stranger:
Голова должна создать условие такие, при каких обманывать голову совсем невыгодно будет! 
