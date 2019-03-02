FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1271

_new-rena:
прям с нетерпением жду ауди. шо щас будет - у кого какой прогноз?

че там смотреть посередь диапазона?

GBPAUD дарю...

и фунта через 20 п. перед новостями...

 

 

Продам немного... 

 

закуп припухшего:


 
Чутка вверх и униз
 
_new-rena:
Ишим, ничего ты с локов хорошего не выкроишь... Даже если на месте закрытого селла поставишь бай и цена пойдет туда куда надо, тебе до усредненной цены надо будет дотопать сначала...
я не торгую локами, вот утром сигнал усилился перевес в селл....до 1.02 (надо будет повнимательнее на 1.6 посмотреть)
 

 

При ляпаю стоп на продажу  

Ну всё... готовьтесь к полётам, разводилово полнейшее.................................................................. я офигеваю.
 
хде?
mmmoguschiy:
хде?

по всем парам, без исключения.

 
_new-rena:

по всем парам, без исключения.

ниче не вижу
