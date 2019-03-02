FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1270

mmmoguschiy:
Очепятка )) 1.074. Опционные уровни теперь точно выше
Я вот думаю, разворот отменяется, падение продолжится
 

 

Закрою продажу 

 
_new-rena:
возможно, но вынос мозга индюкаторам и не только для плавного процесса уменьшения депозита еще никто не отменял
Истинно!!!
 
Alexey:
Я вот думаю, разворот отменяется, падение продолжится
Предпосылки? Основания?
 
Speculator_:

 

Закрою продажу 

молодца!!!
Speculator_:

Продам  

Сэр, Вы же продали ужо вчера или я начинаю путаться?
 
mmmoguschiy:
Предпосылки? Основания?

На слово поверить не хотите?

Что то ощущение такое

 
_new-rena:
Сэр, Вы же продали ужо вчера или я начинаю путаться?
Перед сном всё закрыл 
 
Alexey:
На слово поверить не хотите?
не-а
прям с нетерпением жду ауди. шо щас будет - у кого какой прогноз?
