FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1276

Новый комментарий
 
mmmoguschiy:
на клавиатуре уснул? )) отредактируй сообщение

Я вот другой сценарий слышал совсем - евро - мировая валюта

У каждого "эксперта" свой сценарий. )) 

Экс-глава Минфина США: Китай превратит Соединённые Штаты в региональную державу >>>

Экс-глава Минфина США: Китай превратит Соединённые Штаты в региональную державу
Экс-глава Минфина США: Китай превратит Соединённые Штаты в региональную державу
  • 2015.04.09
  • russian.rt.com
В американских элитах происходит переосмысление сложившейся в мире экономической ситуации, полагает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, перевод статьи которого приводит ИноТВ. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что мировому господству Соединённых Штатов наступил конец. Причиной этого, по его мнению, послужила неудачная...
 
tol64:

У каждого "эксперта" свой сценарий. )) 

Экс-глава Минфина США: Китай превратит Соединённые Штаты в региональную державу >>>

Поди разбери этих телочек - ломаются, как сдобные пряники - то повысим ставку, то не повысим... Теперь вот опять поговаривают о лете... Но еще не лето )) Так что полетаем
 

направление почти выбрано:


 

типа так:

или так:


 

че-то евру не рассчитал, система дала просадку в 8% уже.

надеюсь, что рубить убытки не придется(  

 

палки - наше все:

даже если через коррецию....

 
Lesorub:

палки - наше все:


палки, елки... 1,051 и уверх
 

а рыжий бай вылез из просады:

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1269

[Удален]  
чо та по приборам не очень то денёк... кукл на рынке пока что...
 
_new-rena:
чо та по приборам не очень то денёк... кукл на рынке пока что...

зырь, где фунта покупать на лоях, не долго осталось, елы палы...

1...126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283...2119
Новый комментарий