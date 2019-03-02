FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1276
на клавиатуре уснул? )) отредактируй сообщение
Я вот другой сценарий слышал совсем - евро - мировая валюта
У каждого "эксперта" свой сценарий. ))
Экс-глава Минфина США: Китай превратит Соединённые Штаты в региональную державу >>>
Экс-глава Минфина США: Китай превратит Соединённые Штаты в региональную державу >>>
направление почти выбрано:
типа так:
или так:
че-то евру не рассчитал, система дала просадку в 8% уже.
надеюсь, что рубить убытки не придется(
палки - наше все:
даже если через коррецию....
а рыжий бай вылез из просады:
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1269
чо та по приборам не очень то денёк... кукл на рынке пока что...
зырь, где фунта покупать на лоях, не долго осталось, елы палы...