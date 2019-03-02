FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1280
где сила? прыгнули .515, а скока обещено было.... откатили, долили продажи... без истерик
Так тебе три недели назад было сказано - от 45 будут откупать, ниже вряд ли пустят, вот и подумай.
Чтоб не быть голословным https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1209#comment_1458372
Об этом я ни с кем не собираюсь говорить.
Никто ничего не обещал. Данные изменяются каждый день. За этим же следить надо. Читать, анализировать, считать. Решение принимается один раз в день.
А ты ждал хода до .55 по данным, прогноз по которым был озвучен три недели назад. Самому не смешно с такой критикой выходить на публику ? )))
Адлер прав! прогноз делается издалека, мин. на Д1, коррекции фикция (но могут быть). На каждый день пипсовка, сегодняшние - вчерашние котиры для пипсы. (получается пипсовать - рад за вас!)
Ещё один. Выводы ошибочные, так как цели на несколько фигур. )) А то, что у каждого своя правда, то с этим согласен, не спорю. ;)
Адлер прав! прогноз делается издалека, мин. на Д1, коррекции фикция (но могут быть). На каждый день пипсовка, сегодняшние - вчерашние котиры для пипсы. (получается пипсовать - рад за вас!)
Привет, Шаман) Если 4-5 фиг пипсовка, то я тоже рад)
А по теме ничего не будет, так что всем спать, курить, праздновать, по интересам, короче)))
машкопалочный отскок: