FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 612
Ты уверен? Я нет.
Илья, а как назвать черточки нанесенные на график, на основании своих предположений о цене?
Мои уровни это уровни крупных продаж и покупок. А твои?
молодца Спекулятор, по фунту прибыль наверно уже подсчитывает
Дальше пойдёт
и ты уверен, просто его стратегия противоречит твоей, и привык гнобить все стратегии которые не такие как твоя, я же говорил - вы оба работаете в прибыль и системы ваши противоречат, что собственно уже до опы
Lesorub:
IDLER ответил ранее популярнее мну...
Илья, Айдлер дал тебе хороший совет, к которому ты не прислушался.
А Ваши уровни можно запраграмировать? всмысле это ваши какие человеческий фактор или индикатор какой то? Просто хотелось бы автоматизировать и проверить по истории валюты ..Протестировать
Думаю можно, но я этого не скажу 100%.
stranger:
Илья, Айдлер дал тебе хороший совет, к которому ты не прислушался.
он вам про колопуты писал...
если у тебя интрадей, то лучше прикрой прибыль там где планировал
Это потому что он очень стар и отстал от жизни)))
2 пипса не дотянул
дрогнули нервы закрыл ((