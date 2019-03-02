FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 612

stranger:
Ты уверен? Я нет.
и ты уверен, просто его стратегия противоречит твоей, и привык гнобить все стратегии которые не такие как твоя, я же говорил - вы оба работаете в прибыль и системы ваши противоречат, что собственно уже до опы
 
stranger:

Илья, а как назвать черточки нанесенные на график, на основании своих предположений о цене?

Мои уровни это уровни крупных продаж и покупок. А твои?

IDLER ответил ранее популярнее мну...
 
Spekul:
молодца Спекулятор, по фунту прибыль наверно уже подсчитывает

 

Дальше пойдёт 

 
wild_hedgehog:

Я не хочу это обсуждать.

Lesorub:


Илья, Айдлер дал тебе хороший совет, к которому ты не прислушался. 

 
azfaraon:
А Ваши уровни можно запраграмировать? всмысле это ваши какие человеческий фактор или индикатор какой то? Просто хотелось бы автоматизировать и проверить по истории валюты ..Протестировать 
stranger:
Думаю можно, но я этого не скажу 100%.
Старый расскажи про уровни в крации но подробно!? 
 
Speculator_:

 

Дальше пойдёт 

если у тебя интрадей, то лучше прикрой прибыль там где планировал
 

stranger:




он вам про колопуты писал...


 
Spekul:

На развороте 
 
Lesorub:




Это потому что он очень стар и отстал от жизни)))

 

 
Speculator_:

 

 

2 пипса не дотянул

дрогнули нервы закрыл ((

