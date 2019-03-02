FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 609

Speculator_:
Может быть завтра!?
А какая разница сегодня или завтра?
 
azfaraon:
Я думал вы трейдер )))) А вы говорите как аналитик))).Ясно дело что это просто шутка 
Аналитик - трейдер неудачник. Метаморфоза. 
stranger:
То есть по вашему время для рынка ничего не значит?или вы имеете ввиду простого трейдера?
 
azfaraon:
Абсолютно. И за ценой бегать не надо.
senat999:
+1
канальчики то держут =))) готовимся по фунту и по баксу...

 
senat999:
stranger:
А что вы скажите тогда о статистике и работающих по времени советников ..Есть у меня таки 2 которые без оптимизации с 2006 работают до сих пор ..То есть не один год после 2006 года слит не был этими советниками
 
Myth63:

Делай что то со стрелками, явно не туды)
