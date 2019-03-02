FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 605

Myth63:
на 1240 хорошобы сходить..

и там она будет...


 
Bicus:

Половлю блох немного.

 

 

Вот у того же Спекулятора ловля блох осознанная, а у остальных скорее от того что не видят в какую сторону набор идет даже в краткосроке(пара недель-месяц). Прав?
 
Lesorub:

и там она будет...


Камлать надо активнее, как Учитель в молодости, бубен и вперед)))
 
stranger:
Набор по фунту сегодня продолжится.
байщиков для кидалова..
 
Myth63:
на 1240 хорошо бы сходить..
если я был султан,я бы сходил,вон ауди тоже сходил.
 
Lesorub:
байщиков для кидалова..
 

Добавил покупку к GBP/USD  

 
senat999:
если я был султан,я бы сходил,вон ауди тоже сходил.
ауди и киви трупики, оунли фор селл.
 
Speculator_:

Добавил покупку к GBP/USD  

Сильно не балдей, хай на сегодня 5310)

Это как раз твое - диапазон. 

 
stranger:

Сильно не балдей, хай на сегодня 5310)

Это как раз твое - диапазон. 

Действительно 5310 так и предполагаю.
