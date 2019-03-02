FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 601

Speculator_:

Купил EUR/USD и GBP/USD 

Удачи! Сегодня хороший день, чтоб доказать себя (русские американцы))
 
barabashkakvn:

Свят-свят...

21april:
Не проснулся еще?)
 
stranger:

Это не я. Это был не мой прогноз.
 
21april:
Ни чего я себе не доказываю.  (Русские американцы) Это оскорбление? 
 
Speculator_:
Я тоже не понял. Докажи себе, что ты американец)))
 
stranger:

палки рисует КУКЛ:   

а вся статистика вам мозг засерить...

покупайте, не ошибетесь (время цели не скажу...)

по палкам вариант через низ не забываем, ММ соблюдаем ...

 
Lesorub:

Учителя позови, вдвоем камлайте)))
 
stranger:
Я тоже не понял. Докажи себе, что ты американец)))
У него просто весенние обострение. Советую укол димедрола. Для снятие обострение.  
 
Speculator_:
Это шутка, но по реакции, я понял что вы с братского государства. Интересно, сколько вам лет  и какого вы пола? )
