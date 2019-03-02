FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 601
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Купил EUR/USD и GBP/USD
Свят-свят...
Они палки на графике рассматривают и черточки чертят, а ты хочешь, чтобы они занялись изучением и систематизацией каких то там экономических данных)))
Удачи! Сегодня хороши день, чтоб доказать себя (русские американцы))
Свят-свят...
Они палки на графике рассматривают и черточки чертят, а ты хочешь, чтобы они занялись изучением и систематизацией каких то там экономических данных)))
Удачи! Сегодня хороши день, чтоб доказать себя (русские американцы))
Ни чего я себе не доказываю. (Русские американцы) Это оскорбление?
Свят-свят...
Они палки на графике рассматривают и черточки чертят, а ты хочешь, чтобы они занялись изучением и систематизацией каких то там экономических данных)))
палки рисует КУКЛ:
а вся статистика вам мозг засерить...
покупайте, не ошибетесь (время цели не скажу...)
по палкам вариант через низ не забываем, ММ соблюдаем ...
палки рисует КУКЛ:
а вся статистика вам мозг засерить...
покупайте, не ошибетесь (время цели не скажу...)
по палкам вариант через низ не забываем, ММ соблюдаем ...
Я тоже не понял. Докажи себе, что ты американец)))
Ни чего я себе не доказываю. (Русские американцы) Это оскорбление?