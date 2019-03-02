FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1197
Они анализирую рынок с точки зрения силы рынка .метод показывает такой вариант ..
Конечно если я скажу что тут вижу только много цифр и только ( то есть проявлю такое же отношение как вы провляете к линиям на графике )То вы мол скажите учитесь и тд и тп ...У каждого свое отношение к тому что и как происходит на рынке ...
Кто это "они" и что за метод?
Я же про ваш не спрашиваю ...метод я разработал лично для себя ..как и вы свой
Так Вы себя называете "Они". Что-то Вы с каждым сообщением становитесь всё загадочнее. )))
)
Будь те проще ))))Так и заболеть не дай Бог можете))) Это же всего лишь опечатка )))
Куда уж проще, чем я. )) У Вас так много опечаток и отсутствующих знаков препинания, что вообще ничего не понятно. )))
Извините ,я не могу ничем вам помочь .....