azfaraon:
Они анализирую рынок с точки зрения силы рынка .метод показывает такой вариант ..
azfaraon:
Конечно если я скажу что тут вижу только много цифр и только ( то есть  проявлю такое же отношение как вы провляете к линиям на графике )То  вы мол скажите учитесь и тд и тп ...У каждого свое отношение к тому что и как происходит на рынке ...
Так дело в том, что "много непонятных цифр" это реальные сделки, которые проводятся прямо сейчас, а на графике в мт я ничего не вижу. И они мне говорят о том, что любые откаты надо использовать для покупок на поддержках, которые они же и показывают.
tol64:
Кто это "они" и что за метод?
Я же про ваш не спрашиваю ...метод я разработал лично для себя ..как и вы свой 
 
azfaraon:
Я же про ваш не спрашиваю ...метод я разработал лично для себя ..как и вы свой 

Так Вы себя называете "Они". Что-то Вы с каждым сообщением становитесь всё загадочнее. ))) 

tol64:

Так Вы себя называете "Они". Что-то Вы с каждым сообщением становитесь всё загадочнее. ))) 

Будь те проще ))))Так и заболеть не дай Бог можете))) Это же всего лишь опечатка )))
 
tol64:

Так Вы себя называете "Они". Что-то Вы с каждым сообщением становитесь всё загадочнее. ))) 

)

 

 
azfaraon:
Будь те проще ))))Так и заболеть не дай Бог можете))) Это же всего лишь опечатка )))
Куда уж проще, чем я. )) У Вас так много опечаток и отсутствующих знаков препинания, что вообще ничего непонятно. )))
 
о как влили. с чего б?
tol64:
Куда уж проще, чем я. )) У Вас так много опечаток и отсутствующих знаков препинания, что вообще ничего не понятно. )))
 Извините ,я  не могу ничем вам помочь .....
 
azfaraon:
 Извините ,я  не могу ничем вам помочь .....
Я и не прошу у Вас о помощи. Просто подсказал, что ничего непонятно из того, что Вы пишите. А дальше сами решайте, что Вам с этим делать. )))
