FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1194

Новый комментарий
 
Lesorub:
рано, в 10.00 по терминалу будет прозрение...
Так выставь байлимиты на 0830 и иди гуляй)
 
stranger:
Так выставь байлимиты на 0830 и иди гуляй)
а почему не на 0770?
[Удален]  
Я могу выставлять тут свои рисунки ?
 
Lesorub:
а почему не на 0770?
Потому что туда сегодня никто не пустит)
 
stranger:
Так выставь байлимиты на 0830 и иди гуляй)
а почему не 086?
 
Lesorub:
а почему не на 0770?
Твой ауди дозревает, но меделнно, зеленый еще)
 
.6 у него цель. тока кто ж выдержит?
[Удален]  

Доброго дня ...

Мысли по EUR/USD ...

Рост на данный момент до 1.1  и падение дальше к 1.0815..

 
azfaraon:
Я могу выставлять тут свои рисунки ?
Только с комментариями, а то, Стрендж, сильно ругается, если только палки...
 

Про, когда уже зафиксируешь прибыль на Вилтрейд!

1...118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201...2119
Новый комментарий