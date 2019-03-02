FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1195
Доброго дня ...
Мысли по EUR/USD ...
Рост на данный момент до 1.1 и падение дальше к 1.0815..
Только с комментариями, а то, Стрендж, сильно ругается, если только палки...
А что сейчас правила форума Стрендж определяет?
да. он - коллективная совесть.
Ну тогда есть повод пожаловаться модератору на дискриминацию))))
Последний раз выкладываю...
Хочу так, как нарисовал на графике, поставил отложки на продажу в районе 1.1270 +\- 50пп.
Профит 300пп.
Экстрималы могут покупать с текущих...
Внимание! Не для торговли на реальные бабки!
Твой ауди дозревает, но меделнно, зеленый еще)
По фунт/баксу уровень 1.4977 .С этого уровня отскок к 1.4905 ..
При сохранение силы быков от 1.4905 идем к уровню 1.5105-1.5135 ..Значимый уровень рассматриваю 1.5200-20 ..С этого уровня нужно быть аккуратным ..Виден уровеь 1.4550-25 (уровень зависит от времени потраченное на движение вверх дл 1.5220-20)
Да, Спекулятор видать погиб)
USD/JPY
Сейчас уровень 119.30-40 значимый с моей точки зрения