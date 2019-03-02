FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1195

azfaraon:

Доброго дня ...

Мысли по EUR/USD ...

Рост на данный момент до 1.1  и падение дальше к 1.0815..

chepikds:
Только с комментариями, а то, Стрендж, сильно ругается, если только палки...
А что сейчас правила форума Стрендж определяет?
 
azfaraon:
А что сейчас правила форума Стрендж определяет?
да. он - коллективная совесть.
iIDLERr:
да. он - коллективная совесть.

 

 

 

Ну тогда  есть повод пожаловаться модератору на дискриминацию)))) 

 

Последний раз выкладываю...

Хочу так, как нарисовал на графике, поставил отложки на продажу в районе 1.1270 +\- 50пп.

Профит 300пп.

Экстрималы могут покупать с текущих...


Внимание! Не для торговли на реальные бабки!

 
stranger:
Твой ауди дозревает, но меделнно, зеленый еще)
Ена  ТР 117.65
 
azfaraon:
А что сейчас правила форума Стрендж определяет?
Смотри, будешь плохо себя вести, может закрыть в пещере с Сансеем
 По фунт/баксу  уровень 1.4977 .С этого уровня отскок к 1.4905 ..

При сохранение  силы быков  от 1.4905  идем к уровню 1.5105-1.5135 ..Значимый уровень рассматриваю 1.5200-20 ..С этого уровня нужно быть аккуратным ..Виден уровеь 1.4550-25 (уровень зависит от времени потраченное на движение вверх дл 1.5220-20)

 

Да, Спекулятор видать погиб)

 

USD/JPY

 Сейчас уровень 119.30-40 значимый с моей точки зрения 

