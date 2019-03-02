FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1196
По фунт/баксу уровень 1.4977 .С этого уровня отскок к 1.4905 ..
При сохранение силы быков от 1.4905 идем к уровню 1.5105-1.5135 ..Значимый уровень рассматриваю 1.5200-20 ..С этого уровня нужно быть аккуратным ..Виден уровеь 1.4550-25 (уровень зависит от времени потраченное на движение вверх дл 1.5220-20)
Ваш уровень как временное движение ,то есть импульс который закончиться в течении 4 часов похоже на такое движение что было в последний раз ( закрытие свечи ниже 1.5200-40)..Это форум я просто делюсь мыслями ..
Ничего не понятно, что вы написали.
Здесь понятнее, справа сопротивления, слева поддержка) Прямо сейчас.
То есть только временное импульсное движение ,которое может продлиться около 4 часов и дальнейшее закрытие свечи ниже 1.5200-40..
Я написал по поводу уровней ,который указал уважаемый Стрендж...Я поделился мыслями каким образом они могут быть на рынке ..То есть только временное импульсное движение ,которое может продлиться около 4 часов и дальнейшее закрытие свечи ниже 1.5200-40..
Очень категорично. Почему именно так, а никак иначе?