azfaraon:

 По фунт/баксу  уровень 1.4977 .С этого уровня отскок к 1.4905 ..

При сохранение  силы быков  от 1.4905  идем к уровню 1.5105-1.5135 ..Значимый уровень рассматриваю 1.5200-20 ..С этого уровня нужно быть аккуратным ..Виден уровеь 1.4550-25 (уровень зависит от времени потраченное на движение вверх дл 1.5220-20)

stranger:
Ваш уровень как  временное движение ,то есть импульс  который закончиться в течении 4 часов похоже на такое движение что было в последний раз ( закрытие свечи ниже 1.5200-40)..Это форум я просто делюсь мыслями ..
azfaraon:
Ничего не понятно, что вы написали. 
tol64:
Я написал по поводу уровней  ,который указал уважаемый Стрендж...Я поделился мыслями каким образом они могут быть на рынке ..То есть только временное импульсное движение ,которое может продлиться около 4 часов и дальнейшее закрытие свечи ниже 1.5200-40..
 
tol64:
Здесь понятнее, справа сопротивления, слева поддержка) Прямо сейчас.

 

 
azfaraon:
Очень категорично. Почему именно так, а никак иначе?
 
azfaraon:
К 54 могут тащить еще и неделю и две. Но так как быки пока рулят, то тащить будут.
stranger:

Здесь понятнее, справа сопротивления, слева поддержка) Прямо сейчас.

 

Конечно если я скажу что тут вижу только много цифр и только ( то есть  проявлю такое же отношение как вы провляете к линиям на графике )То  вы мол скажите учитесь и тд и тп ...У каждого свое отношение к тому что и как происходит на рынке ...
tol64:
Они анализирую рынок с точки зрения силы рынка .метод показывает такой вариант ..
