FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1162

tol64:
Результаты всегда выше всяких похвал. )))
Это безусловно! ). А брэнд какой будет, название то есть, торговая марка?
 
costy_:

в таком разрезе да, но все же стремно.

 

для чего тогда был сделан вынос "средне-долгих" медведов? может для выноса мозга ;))?

А я знаю для чего и что там)
 
costy_:

зачем? можно, улыбнувшись, пройти.

черточки для входов, спс стренжу, был наводящим )).

У меня сегодня так:


//---

В принципе это тоже самое. ))) 

 
_new-rena:
Граали не продаются)))
 
_new-rena:
Похоже, что кроме тебя это никому больше не нужно. )))
stranger:
я неоднократно хотел сойти с дороги по изучению путоколлов, ибо когда всё-таки получился правильный расчёт, выходит што не всё в розовых тонах на форекс и безоблачно. короче говоря торговля в профит очень даже проблематична. конечно есть спасение - это алгоритмы сжатия и разжатия. но поскольку такой брэнд уже занят, то пусть он будет чьим то Граалем, но не моим. а вот когда кроме бу на скрине станут появляться приличные входы, то конечно же такой бренд надо будет приобрести, сколько бы он не стоил.
 
stranger:
а у нас в кармане гвоздь :(. (а он намагничен и показывает на ...)

tol64:

да, но у меня для входов-выходов-переходов , а у вас, долго-длинные, эт дневки торговать нуда.

научился таки пипсовать, ну его, научился и плюнул. ну хоть входы отточил.

 
чето все о работе, а затмение хоть кто сейчас смотрит?)))
tol64:
это ты скажешь, когда работу будет жалко выбрасывать. тут же маркет есть, не забывай об этом.

"Сжам-Разжам" подходит?

 
_new-rena:
