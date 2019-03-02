FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1162
Результаты всегда выше всяких похвал. )))
в таком разрезе да, но все же стремно.
для чего тогда был сделан вынос "средне-долгих" медведов? может для выноса мозга ;))?
зачем? можно, улыбнувшись, пройти.
черточки для входов, спс стренжу, был наводящим )).
У меня сегодня так:
//---
В принципе это тоже самое. )))
Это безусловно! ). А брэнд какой будет, название то есть, торговая марка?
Это безусловно! ). А брэнд какой будет, название то есть, торговая марка?
Граали не продаются)))
А я знаю для чего и что там)
а у нас в кармане гвоздь :(. (а он намагничен и показывает на ...)
да, но у меня для входов-выходов-переходов , а у вас, долго-длинные, эт дневки торговать нуда.
научился таки пипсовать, ну его, научился и плюнул. ну хоть входы отточил.
Похоже, что кроме тебя это никому больше не нужно. )))
это ты скажешь, когда работу будет жалко выбрасывать. тут же маркет есть, не забывай об этом.
"Сжам-Разжам" подходит?
я неоднократно хотел сойти с дороги по изучению путоколлов, ибо когда всё-таки получился расчёт, выходит што не всё в розовых тонах на форекс и безоблачно. короче говоря торговля в профит очень даже проблематична. конечно есть спасение - это алгоритмы сжатия и разжатия. но поскольку такой брэнд уже занят, то пусть он будет чьим то Граалем, но не моим. а вот когда кроме бу на скрине станут появляться приличные входы, то конечно же такой бренд надо будет приобрести, сколько бы он не стоил.
Да и "приличных" входов было несколько показано, кто ж виноват что ты ничего не видишь)