как же все сложно :((

 

;)) 

costy_:

красиво.
 
stranger:


 

Я только и жду шоб он туды стукнулся) 

стремно...
 
costy_:
Стремно продавать, трупики медведов уже разлагаться начали, позавчерашние))))

У меня индексы лучше)

 

stranger:

дак щас без разницы. там вообще оба войска вороны кушают.
 
_new-rena:

)))

в АнглЮ   

Нах тебе та Англия, бомжевать там будешь, к нам ехай, где то в правительство пристроят, только говори что грузин)))))
tol64:
У тебя сообщений за 2 месяца почти 3000, а у меня за 4 года почти столько же. Поэтому всем ясно, кто из нас тролль. )))
Стренжу только такое не говори, 4-ый класс общеобразовательной)))... Изучай вон пока - шо такое - Deflate, LZ77 и алгоритм Хаффмана. Сольёшь, выбросишь)
 
_new-rena:
Не сравнивай себя со stranger. Слишком велика честь для тебя. Кроме него здесь (в этой ветке) никто полезной инфы в таком подробном виде не выкладывал, так что он имеет полное право. ))

А про алгоритмы... не мне нужно изучать, а тебе. Но в принципе можешь даже не начинать, ты не справишься. ))

P.S> Но то, что хотя бы названия методов запомнил с первого раза, уже хорошо. В избранное наверное добавил. Но один всё же пропустил. Не зачёт. )))

tol64:

учи, учи. Вики почитай, там ещё много алго. Сделай эту книжку настольной.

Работать надо много, не забывай об этом!

 
stranger:

в таком разрезе да, но все же стремно.

 

для чего тогда был сделан вынос "средне-долгих" медведов? может для выноса мозга ;))?

