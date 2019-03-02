FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1160
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как же все сложно :((
;))
как же все сложно :((
Я только и жду шоб он туды стукнулся)
стремно...
Стремно продавать, трупики медведов уже разлагаться начали, позавчерашние))))
У меня индексы лучше)
Стремно продавать, трупики медведов уже разлагаться начали, позавчерашние))))
У меня индексы лучше)
)))
в АнглЮ
У тебя сообщений за 2 месяца почти 3000, а у меня за 4 года почти столько же. Поэтому всем ясно, кто из нас тролль. )))
Стренжу только такое не говори, 4-ый класс общеобразовательной)))... Изучай вон пока - шо такое - Deflate, LZ77 и алгоритм Хаффмана. Надоест, выбросишь)
Не сравнивай себя со stranger. Слишком велика честь для тебя. Кроме него здесь (в этой ветке) никто полезной инфы в таком подробном виде не выкладывал, так что он имеет полное право. ))
А про алгоритмы... не мне нужно изучать, а тебе. Но в принципе можешь даже не начинать, ты не справишься. ))
P.S> Но то, что хотя бы названия методов запомнил с первого раза, уже хорошо. В избранное наверное добавил. Но один всё же пропустил. Не зачёт. )))
Не сравнивай себя со stranger. Слишком велика честь для тебя. Кроме него здесь (в этой ветке) никто полезной инфы в таком подробном виде не выкладывал, так что он имеет полное право. )))
А про алгоритмы... не мне нужно изучать, а тебе. Но в принципе можешь даже не начинать, ты не справишься. )))
учи, учи. Вики почитай, там ещё много алго. Сделай эту книжку настольной.
Работать надо много, не забывай об этом!
Стремно продавать, трупики медведов уже разлагаться начали, позавчерашние))))
У меня индексы лучше)
в таком разрезе да, но все же стремно.
для чего тогда был сделан вынос "средне-долгих" медведов? может для выноса мозга ;))?