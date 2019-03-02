FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1169
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну вот.... уже все на нервах.......
графики индексов у каждого своё чо то рисуют.
У тола64 вообще весь профиль программами забит...
Господа, где правда????
)))
как правильно индекс посчитать?
да, это на мт5, а сигнал через копировщик на мт4 открыт
т.е. видно у кого какой ТФ открыт? )))) прикольненько...
через копировщик сигнал по времени не запаздывает?
https://upload.wikimedia.org/math/5/3/c/53cc91b3aed5a79106776f16f2f12351.png
через копировщик сигнал по времени не запаздывает?
запаздывает конечно, но это для пипсовки актуально, здесь не принципиально
запаздывает конечно, но это для пипсовки актуально, здесь не принципиально
т.е. определить - по какому принципу работает сигнальщик невозможно?
нет, и в этом вся прелесть, а то фиг знает, что там в метатрейдере внутри, не хочется своими наработками делиться, да и тестить стратегию в MT4 невозможно, когда у тебя 28 пар в анализе и 5 в советнике. На одном ядре можно сто лет тестить))
тогда не страшно мониторить.
там не сто лет, меньше получается. как раз в эти выходные то, о чём ты говоришь я на тест запускал. ну где то 2-3 тысячи часов нужно)))) пришлось индикатор-имитатор торговли написать. несколько секунд и всё понятно. единственное "НО!". индикатор перерисовывается по приходу новой котировки. поэтому результат теста не даёт правильной картины. приходится опять тестить на демо. тестится пока что...
а почему 5 пар а не 7?
Рена, ты тут про опционный анализ трындел, я так ничего и не понял))))
Я знаю что он дает картину настроения участников, что они хотят - продать или купить, не всех, а именно тех) И дает конкретный уровень для входа в сделку. Что еще надо то?)))