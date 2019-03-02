FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1169

_new-rena:

ну вот.... уже все на нервах.......

графики индексов у каждого своё чо то рисуют.

У тола64 вообще весь профиль программами забит...

Господа, где правда????

)))

как правильно индекс посчитать?

https://upload.wikimedia.org/math/5/3/c/53cc91b3aed5a79106776f16f2f12351.png
[Удален]  
Olegts:
да, это на мт5, а сигнал через копировщик на мт4 открыт

т.е. видно у кого какой ТФ открыт? )))) прикольненько...

через копировщик сигнал по времени не запаздывает?

[Удален]  
stranger:
ага, сенкс. пользовался таким.
 
_new-rena:
через копировщик сигнал по времени не запаздывает?
запаздывает конечно, но это для пипсовки актуально, здесь не принципиально
[Удален]  
Olegts:
запаздывает конечно, но это для пипсовки актуально, здесь не принципиально
т.е. определить - по какому принципу работает сигнальщик невозможно?
 
5 минут до луня...
 
Olegts:
запаздывает конечно, но это для пипсовки актуально, здесь не принципиально
 
_new-rena:
т.е. определить - по какому принципу работает сигнальщик невозможно?
нет, и в этом вся прелесть, а то фиг знает, что там в метатрейдере внутри, не хочется своими наработками делиться, да и тестить стратегию в MT4 невозможно, когда у тебя 28 пар в анализе и 5 в советнике. На одном ядре можно сто лет тестить))
[Удален]  
Olegts:
нет, и в этом вся прелесть, а то фиг знает, что там в метатрейдере внутри, не хочется своими наработками делиться, да и тестить стратегию в MT4 невозможно, когда у тебя 28 пар в анализе и 5 в советнике. На одном ядре можно сто лет тестить))

тогда не страшно мониторить.

там не сто лет, меньше получается. как раз в эти выходные то, о чём ты говоришь я на тест запускал. ну где то 2-3 тысячи часов нужно)))) пришлось индикатор-имитатор торговли написать. несколько секунд и всё понятно. единственное "НО!". индикатор перерисовывается по приходу новой котировки. поэтому результат теста не даёт правильной картины. приходится опять тестить на демо. тестится пока что...

а почему 5 пар а не 7?

 

Рена, ты тут про опционный анализ трындел, я так ничего и не понял))))

Я знаю что он дает картину настроения участников, что они хотят - продать или купить, не всех, а именно тех) И дает конкретный уровень для входа в сделку. Что еще надо то?))) 

