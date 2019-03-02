FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1159
жаль цену видно ;))
Пример. Хочется открыть сделку, к примеру 0.1 лота. Можно одним ордером войти. Но можно и сеткой из 5 ордеров, каждый по 0.02 лота через какой-то шаг. Делается это в том случае, когда нет уверенности в точном месте входа.
Но это никакой не мартин, т.к. риски абсолютно те же, что и от входа одним ордером.
у меня даже были моменты, когда котировщик высылает к себе тока скрин с моего экрана с кучей ордеров
Охренеть. Начинаю переживать уже. Так ведь и выкрасть тебя могут и вывезти куда-нибудь за границу.
Делается это для того, чтобы потом не бдеть для закрытия частей ордера, а просто расставить тп на части и забыть. Темные вы до безобразия))))
вот как раз в шаге и теряется профит
Далеко не факт.
не переживай, уже приглашают.
На Украину?
)))
в АнглЮ
Делается это для того, чтобы потом не бдить для закрытия частей ордера, а просто расставить тп на части и забыть. Темные вы до безобразия))))
Там ордера в диапазоне 20пп.
ну 20 пип, это куда не шло))) я то думал через 20)
Стренж, зачем ты не полностью закрываешь (логику хочу понять)? Ведь если закрыл часть, то уже чо то не то и надо ли оставлять?