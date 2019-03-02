FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1167
я спросил: куда?
а я ответил - зачем? )
там флет будет. никуда пока что.
Куда, нужно самому решать, чтобы некого винить потом было кроме себя. )
я это знаю...
новости на носу, уровень есть...
Ты хочешь чтобы по всему полю гоняли за твоими кроссами? Хз куда они)
ниче не хочу ни от кого, просто спросил...
и ответ нормальный ...
Вот такая муйня, малята, смотрю еще и фунта не дадут.
кому - покупателям или продавцам, или вообще с котировки снимут?
В кроссах информация все таки есть, но не для того, что бы ими торговать, дело в том, что график кросса периодически отличается от его клона-синтетика, сделанного из мажоров. Вот здесь и будет сигнал на открытие сделки, но не на кроссе, а на долларовой паре))
Не, я на кроссы смотрю немного по другому, можно торговать ими через индексы, соотношение, назвать можно как угодно, основных валют. Например, две верхние фунт и чиф.
и график
А там еще и ауди с баксом пересекся и еще много чего)