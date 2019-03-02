FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1161
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
учи, учи. Вики почитай, там ещё много. Сделай эту книжку настольной.
Работать надо много, не забывай об этом!
У меня эти книжки в голове. А вот к тебе они не поместятся. )))
Опа! Молодец!!!
Давай, давай, не отвлекайся на форум. А я пока тебе бренд придумаю или сам способен?
Об этом я тебе говорил. Но пока что-то ты вместо того, чтобы начать, только повторяешь за мной. )))
Опа! Молодец!!!
Давай, давай, не отвлекайся на форум.
У меня перерыв. Хорошо уже поработал сегодня. Полное удовлетворение. )))
А я пока тебе бренд придумаю или сам способен?
Себе придумай. ))
нееее, почитал и забыл в тот же день, если ты про алго.
У меня перерыв. Хорошо уже поработал сегодня. Полное удовлетворение. )))
Читать мало. Нужно ещё понимать, зачем это нужно. Я то изучаю что-то только тогда, когда понимаю, где я это буду применять. )))
У меня эти книжки в голове. А вот к тебе они не поместятся. )))
зачем? можно, улыбнувшись, пройти.
черточки для входов, спс стренжу, был наводящим )).
Наткнулся? Говорю же молодец)