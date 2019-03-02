FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1161

_new-rena:

учи, учи. Вики почитай, там ещё много. Сделай эту книжку настольной.

У меня эти книжки в голове. А вот к тебе они не поместятся. )))
 
_new-rena:

Работать надо много, не забывай об этом!

Об этом я тебе говорил. Но пока что-то ты вместо того, чтобы начать, только повторяешь за мной. )))
tol64:
Опа! Молодец!!!

Давай, давай, не отвлекайся на форум.  А я пока тебе бренд придумаю или сам способен?

tol64:
нееее, почитал и забыл в тот же день, если ты про алго.
 
_new-rena:

Опа! Молодец!!!

Давай, давай, не отвлекайся на форум.

У меня перерыв. Хорошо уже поработал сегодня. Полное удовлетворение. )))

_new-rena:

А я пока тебе бренд придумаю или сам способен?

 Себе придумай. ))

 
_new-rena:
нееее, почитал и забыл в тот же день, если ты про алго.
Читать мало. Нужно ещё понимать, зачем это нужно. Я то изучаю что-то только тогда, когда понимаю, где я это буду применять. )))
tol64:
У меня перерыв. Хорошо уже поработал сегодня. Полное удовлетворение. )))
Бренд тогда уже можно начинать раскачивать. Способен название придумать? Кстати "диски" уже заняты (
tol64:
Читать мало. Нужно ещё понимать, зачем это нужно. Я то изучаю что-то только тогда, когда понимаю, где я это буду применять. )))
Наткнулся? Говорю же молодец)
 
tol64:
зачем? можно, улыбнувшись, пройти.

черточки для входов, спс стренжу, был наводящим )).

 

 

 
_new-rena:
Наткнулся? Говорю же молодец)
Результаты всегда выше всяких похвал. )))
