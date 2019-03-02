FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1157
Зачем кого то ждать?))))
Хорошо пошёл.
Стренж, торговал я мартини-подобные системы и тестил тоже много. Выхлоп всё равно меньше, чем у стратегии с одним ордером + реинвест.
И ещё беде в мартинах - профит поступает также хорошо и быстро, как и убыток
Так я вам результаты этого кидалова каждое утро показываю, а вы все в носу ковыряетесь да умничаете, фройнд где? Тоже много умных словов здесь изрекал)))
Давай фунт, по 4530 прямо щас покупаю)
дадут...
лосей зарезать...
Илья, я даже говорить не хочу, все как всегда, одной рукой вам показывают конфетку, а другой вытаскивают кошелек, играйтесь.
фунт вниз...
а конфетка да кошель в придачу, пригодятся
мож подарить старушке на улице можно будет...
Старый Айдлер не прав, ты не Гриша)))) Для него взлетную полосу трамбуют)
Я только и жду шоб он туды стукнулся)
вот и проверим ваши баи да Кукламысли...
Где ты здесь какие то мартини увидел?)))))