stranger:

Зачем кого то ждать?))))

 

Хорошо пошёл.

Стренж, торговал я мартини-подобные системы и тестил тоже много. Выхлоп всё равно меньше, чем у стратегии с одним ордером + реинвест.

И ещё беде в мартинах - профит поступает также хорошо и быстро, как и убыток

 
_new-rena:

Где ты здесь какие то мартини увидел?)))))
 
stranger:

Так я вам результаты этого кидалова каждое утро показываю, а вы все в носу ковыряетесь да умничаете, фройнд где? Тоже много умных словов здесь изрекал)))

Давай фунт, по 4530 прямо щас покупаю) 

дадут...

лосей зарезать...


 
Lesorub:

Илья, я даже говорить не хочу, все как всегда, одной рукой вам показывают конфетку, а другой вытаскивают кошелек, играйтесь.
 
stranger:
Илья, я даже говорить не хочу, все как всегда, одной рукой вам показывают конфетку, а другой вытаскивают кошелек, играйтесь.

фунт вниз...

а конфетка да кошель в придачу, пригодятся

мож подарить старушке на улице можно будет...

 
Lesorub:

Старый Айдлер не прав, ты не Гриша)))) Для него взлетную полосу трамбуют)

 

Я только и жду шоб он туды стукнулся) 

 
stranger:

вот и проверим ваши баи да Кукламысли...


 
Lesorub:
вот и проверим ваши баи да Кукламысли...
Вы свои проверяйте) Один уже проверил, найти не могут)))))))))))))))))))
stranger:

должен (но не обязан) стукнуть, а потом можно и полежать там на травке чуток)
stranger:
Где ты здесь какие то мартини увидел?)))))
когда больше одного ордера по паре, мартини и есть.
