FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1155
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну и хорошо, токо фильтруй то что пишешь. выделил. ещё раз такое увижу - пожалуюсь модераторам.
Фильтровать нужно не мне, мои корректно сформулированные высказывания, а тебе, твои, которые обличают тебя же в твоей же некомпетентности. )))
далее с воздухом трещи, т.к. мало ты видимо ещё слил.
А я сижу как лох(
фунт
Да, взрывоопасно, руками не трогать)))
замониторил по твоей просьбе, чтобы было над чем поржать)))
ок.
-3.74%, уже неплохо.
ок.
-3.74%, уже неплохо.
ок.
-3.74%, уже неплохо.
Бикус, есть счета для торговли, а есть для теста. Ты смотришь концовку некоторого теста. программа начала работать сегодня.
Счёт, на котором всё прёт я не покажу, там суммы другие.
Но если на этом пойдет всё гут - оставлю, иначе бы мониторинг не начался.
Так ты скоро Учителя критиковать начнешь....
Учитель по крайней мере никогда не утверждал что у него не бывает лосей, сделки показывал. А этот джентльмен только и говорит, что у него беспросадочная система, что не сделка - всё то в "+". Понаблюдаем, вдруг не врет?
))))