_new-rena:
ну и хорошо, токо фильтруй то что пишешь. выделил. ещё раз такое увижу - пожалуюсь модераторам.
Фильтровать нужно не мне, мои корректно сформулированные высказывания, а тебе, твои, которые обличают тебя же в твоей же некомпетентности. )))
tol64:
далее с воздухом трещи, т.к. мало ты видимо ещё слил по своей системе. с тобой мне не о чём. ученье и труд всё перетрут.
 
_new-rena:
далее с воздухом трещи, т.к. мало ты видимо ещё слил.
В том то и дело, что не слил. )))
 
stranger:

А я сижу как лох(

Я вне позиции пока, хоть и было желание влезть последние пару дней. ))
 

фунт

 

Да, взрывоопасно, руками не трогать))) 

 

 
фунтопалки нарисованы, цель определена...
 
_new-rena:

замониторил по твоей просьбе, чтобы было над чем поржать)))

ок.

-3.74%, уже неплохо. 

 
Bicus:

Так ты скоро Учителя критиковать начнешь....
Bicus:

Бикус, есть счета для торговли, а есть для теста. Ты смотришь концовку некоторого теста. программа начала работать сегодня.

Счёт, на котором всё прёт я не покажу, там суммы другие.

Но если на этом пойдет всё гут - оставлю, иначе бы мониторинг не начался.

 
stranger:
Так ты скоро Учителя критиковать начнешь....

Учитель по крайней мере никогда не утверждал что у него не бывает лосей, сделки показывал. А этот джентльмен только и говорит, что у него беспросадочная система, что не сделка - всё то в "+". Понаблюдаем, вдруг не врет?

)))) 

