FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1156
фунтопалки нарисованы, цель определена...
Учитель по крайней мере никогда не утверждал что у него не бывает лосей, сделки показывал. А этот джентльмен только и говорит, что у него беспросадочная система, что не сделка - всё то в "+". Понаблюдаем, вдруг не врет?
Учитель по крайней мере никогда не утверждал что у него не бывает лосей, сделки показывал. А этот джентльмен только и говорит, что у него беспросадочная система, что не сделка - всё то в "+". Понаблюдаем, вдруг не врет?
Бикус, есть счета для торговли, а есть для теста. Ты смотришь концовку некоторого теста. программа начала работать сегодня.
А я чо? Мне что дали то я и смотрю. А супер-пупер-мегаприбыльный-суперзасекреченный-никомунепокажу-счет - он никому и не интересен. Патамушта его нет, правда же?
Учитель вчера сделал офф заявление - убытков больше не будет)
А я чо? Мне что дали то я и смотрю. А супер-пупер-мегаприбыльный-суперзасекреченный-никомунепокажу-счет - он никому и не интересен. Патамушта его нет, правда же?
А нарисовать?
так давно:
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1150
всего в плюс тут я дожидаться не буду. буду крыть столько, сколько возможно, по ситуации короче говоря. пока 20 пунктов. дальше изменю условия входа и будет больше.
Зачем кого то ждать?))))
знатное будет кидалово...
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1146
Так я вам результаты этого кидалова каждое утро показываю, а вы все в носу ковыряетесь да умничаете, фройнд где? Тоже много умных словов здесь изрекал)))
Давай фунт, по 4530 прямо щас покупаю)