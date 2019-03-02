FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1156

Lesorub:
фунтопалки нарисованы, цель определена...
А нарисовать?
[Удален]  
Bicus:

Учитель по крайней мере никогда не утверждал что у него не бывает лосей, сделки показывал. А этот джентльмен только и говорит, что у него беспросадочная система, что не сделка - всё то в "+". Понаблюдаем, вдруг не врет?

)))) 

всего в плюс тут я дожидаться не буду. буду крыть столько, сколько возможно, по ситуации короче говоря. пока 20 пунктов. дальше изменю условия входа и будет больше. также риск будет изменен на более жёсткий.
 
Bicus:

Учитель по крайней мере никогда не утверждал что у него не бывает лосей, сделки показывал. А этот джентльмен только и говорит, что у него беспросадочная система, что не сделка - всё то в "+". Понаблюдаем, вдруг не врет?

)))) 

Учитель вчера сделал офф заявление - убытков больше не будет)
 
_new-rena:

Бикус, есть счета для торговли, а есть для теста. Ты смотришь концовку некоторого теста. программа начала работать сегодня.

А я чо? Мне что дали то я и смотрю. А супер-пупер-мегаприбыльный-суперзасекреченный-никомунепокажу-счет - он никому и не интересен. Патамушта его нет, правда же?

))) 

 
stranger:
Учитель вчера сделал офф заявление - убытков больше не будет)
Верю. Будет крыть только положительные. Но стоп-аута это не отменяет.
[Удален]  
Bicus:

А я чо? Мне что дали то я и смотрю. А супер-пупер-мегаприбыльный-суперзасекреченный-никомунепокажу-счет - он никому и не интересен. Патамушта его нет, правда же?

))) 

есть. но этот по моим прикидам должен ползти лучше.
 
stranger:
А нарисовать?

так давно:

_new-rena:
всего в плюс тут я дожидаться не буду. буду крыть столько, сколько возможно, по ситуации короче говоря. пока 20 пунктов. дальше изменю условия входа и будет больше.

Зачем кого то ждать?))))

 

 
stranger:

Зачем кого то ждать?))))

 

знатное будет кидалово...

Lesorub:
знатное будет кидалово...

Так я вам результаты этого кидалова каждое утро показываю, а вы все в носу ковыряетесь да умничаете, фройнд где? Тоже много умных словов здесь изрекал)))

Давай фунт, по 4530 прямо щас покупаю) 

