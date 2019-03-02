FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1168

_new-rena:
кому - покупателям или продавцам, или вообще с  котировки снимут?

Я по моему сказал что думаю о фунте и о евро.

stranger:
Я по моему сказал что думаю о фунте и о евро.

ну вот.... уже все на нервах.......

графики индексов у каждого своё чо то рисуют.

У тола64 вообще весь профиль программами забит...

Господа, где правда????

)))

как правильно индекс посчитать?

 
_new-rena:

ну вот.... уже все на нервах.......

графики индексов у каждого своё чо то рисуют.

Господа, где правда????

)))

Я не знаю у кого там кто и что рисует, про фунт и евро сказал конкретно - бай.
 
_new-rena:

ну вот.... уже все на нервах.......

графики индексов у каждого своё чо то рисуют.

Господа, где правда????

)))

Стрейнджер видимо хотел пониже затариться фунтом, а тут индекс бакса падать начал)))
stranger:
Я не знаю у кого там кто и что рисует, про фунт и евро сказал конкретно - бай.
и я такого же мнения, в отличие от проги ))))
Olegts:
Стрейнджер видимо хотел пониже затариться фунтом, а тут индекс бакса падать начал)))

это да, что и привело к ахтунгу. скоро буду крыть минТус)

грохнется тока по сильнее.. сейчас индекс меньше трендового уровня. ещё немного, ещё чуть-чуть...

 
Olegts:
Стрейнджер видимо хотел пониже затариться фунтом, а тут индекс бакса падать начал)))
Хотел. Но оказывается, что я его хотел не дешево, а таки на шару)))
 
_new-rena:

это да, что и привело к ахтунгу. скоро буду крыть минТус)

грохнется тока по сильнее..

мой бот долго не мог определиться с направлением, чуть ли не на пипсовку перешел, но вроде вовремя сообразил))

 

Olegts:

мой бот долго не мог определиться с направлением, чуть ли не на пипсовку перешел, но вроде вовремя сообразил))

 

хорошо пошёл. ТФ- М3?

Не хочу с закрытия минуса начинать... Все покупают, будь что будет...

 
_new-rena:
хорошо пошёл. ТФ- М3?
да, это на мт5, а сигнал через копировщик на мт4 открыт
