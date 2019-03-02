FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1168
кому - покупателям или продавцам, или вообще с котировки снимут?
Я по моему сказал что думаю о фунте и о евро.
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12277915&viewfull=1#post12277915
У тола64 вообще весь профиль программами забит...
как правильно индекс посчитать?
Я не знаю у кого там кто и что рисует, про фунт и евро сказал конкретно - бай.
Стрейнджер видимо хотел пониже затариться фунтом, а тут индекс бакса падать начал)))
это да, что и привело к ахтунгу. скоро буду крыть минТус)
грохнется тока по сильнее.. сейчас индекс меньше трендового уровня. ещё немного, ещё чуть-чуть...
Стрейнджер видимо хотел пониже затариться фунтом, а тут индекс бакса падать начал)))
грохнется тока по сильнее..
мой бот долго не мог определиться с направлением, чуть ли не на пипсовку перешел, но вроде вовремя сообразил))
хорошо пошёл. ТФ- М3?
Не хочу с закрытия минуса начинать... Все покупают, будь что будет...
хорошо пошёл. ТФ- М3?