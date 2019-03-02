FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1154
я тестил. сигнал не показывал - смысла нет.
путоколлы - для понимания рынка очень важны. далее наступает момент истины., который ведёт обратно в терминал и уже без путоколлов.
да нету у тебя ничего)))))))))))))))))))) ****** !!!
Пороховая бочка. )
Я извиняюсь, что встрял, но прогноз по 7 парам, это нереально. Если продемонстрируете, сниму шляпу (виртуально конечно). Скажем, к концу следующей недели, неважно какие уровни, хотя бы вверх или вниз начиная с утра понедельника)))
тааак, это уже деловой разговор. какой итог торговли по этой системе?
Делового разговора с тобой ни у кого быть не может, так как ты не удосужился разобраться даже в элементарных вопросах.
Итог меня удовлетворяет. ))
Пороховая бочка. )
А я сижу как лох(