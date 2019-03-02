FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1154

_new-rena:

я тестил. сигнал не показывал - смысла нет.

путоколлы - для понимания рынка очень важны. далее наступает момент истины., который ведёт обратно в терминал и уже без путоколлов.

 
_new-rena:
да нету у тебя ничего)))))))))))))))))))) ****** !!!
Я извиняюсь, что встрял, но прогноз по 7 парам, это нереально. Если продемонстрируете, сниму шляпу (виртуально конечно). Скажем, к концу следующей недели, неважно какие уровни, хотя бы вверх или вниз начиная с утра понедельника)))
 

Пороховая бочка. )

 

 

tol64:

Пороховая бочка. ) 

тааак, это уже деловой разговор. какой итог торговли по этой системе?
 
Olegts:
Да, на это было бы очень интересно посмотреть. Присоединяюсь к просьбе. ;)
Olegts:
я разместил мониторинг. прогноза не существует, профит - как получится, как раньше и писал. риск пока что уменьшен в 10 раз. сразу скажу - это уже тест на центах. этап демо теста пройден.
 
Olegts:
Олег, забудь))) Конечно нереально)
 
_new-rena:
тааак, это уже деловой разговор. какой итог торговли по этой системе?

Делового разговора с тобой ни у кого быть не может, так как ты не удосужился разобраться даже в элементарных вопросах.

Итог меня удовлетворяет. )) 

tol64:

Делового разговора с тобой ни у кого быть не может, так как ты не удосужился разобраться даже в элементарных вопросах.

Итог меня удовлетворяет. )) 

ну и хорошо, токо фильтруй то что пишешь. выделил. ещё раз такое увижу - пожалуюсь модераторам.
 
tol64:

Пороховая бочка. )

 

 

А я сижу как лох(

 

 

