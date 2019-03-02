FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1153

Lesorub:

12.12 МСК прямая трансляция аспекта...

рыжье, готовьсь!

Некоторые уже отработали, а тут только готовсь)))
 

кто отработал, можно запить...

чтоб крышу не снесло от счастья или с горя...

 

аудя дивер рассасывает:  


 
Lesorub:

аудя дивер рассасывает:  


Илья, черточки бесполезны без понимания того что они означают.
 
stranger:
Илья, черточки бесполезны без понимания того что они означают.
я не виноват - это прога ...
 
stranger:

Открою тебе секрет, тут никто не мониторит реальный счет))) Или ты думаешь я самый больной?)))

Каких пару сделок могу иногда показать и то, если настроение есть, да и нафига народ расстраивать) 

Центовики мониторят, у меня очередной сигнал выложен, но на mql это обычно роботы пашут). Интересно, на путо-колах кто робота тестирует?
[Удален]  
Olegts:
Центовики мониторят, у меня очередной сигнал выложен, но на mql это обычно роботы пашут). Интересно, на путо-колах кто робота тестирует?

я тестил. сигнал не показывал - смысла нет. получается 60%+/40%-. неправильно скопируют сигнал и начнётся....

путоколлы - для понимания рынка очень важны. далее наступает момент истины., который ведёт обратно в терминал и уже без путоколлов.

[Удален]  
Lesorub:

аудя дивер рассасывает:  

киви такая жо шняга. тока рановасто и не в ту степь..
 
Olegts:
Центовики мониторят, у меня очередной сигнал выложен, но на mql это обычно роботы пашут). Интересно, на путо-колах кто робота тестирует?
Робота по ним не напишешь.
 
_new-rena:
киви такая жо шняга. тока рановасто.
скоро крыть, вниз поедет...
