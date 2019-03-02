FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1153
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
12.12 МСК прямая трансляция аспекта...
рыжье, готовьсь!
кто отработал, можно запить...
чтоб крышу не снесло от счастья или с горя...
аудя дивер рассасывает:
аудя дивер рассасывает:
Илья, черточки бесполезны без понимания того что они означают.
Открою тебе секрет, тут никто не мониторит реальный счет))) Или ты думаешь я самый больной?)))
Каких пару сделок могу иногда показать и то, если настроение есть, да и нафига народ расстраивать)
Центовики мониторят, у меня очередной сигнал выложен, но на mql это обычно роботы пашут). Интересно, на путо-колах кто робота тестирует?
я тестил. сигнал не показывал - смысла нет. получается 60%+/40%-. неправильно скопируют сигнал и начнётся....
путоколлы - для понимания рынка очень важны. далее наступает момент истины., который ведёт обратно в терминал и уже без путоколлов.
аудя дивер рассасывает:
Центовики мониторят, у меня очередной сигнал выложен, но на mql это обычно роботы пашут). Интересно, на путо-колах кто робота тестирует?
киви такая жо шняга. тока рановасто.