FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1149
от 1.5150 надо было продавать))))) А сейчас купить надо!)))
Интересно вот на чем основано это мнение о продажах, не раз тут просил хоть как то обосновать мнение и не одного, но так ничего внятного и не услышал)
Суперсекретные тс не хотят раскрывать)))
Толпа. )))
Ты один из нас!
Дык продайте и сидите, проблем то))) Одному неделю говорил, что с продажами играться опасно, он только дакал да умничал, теперь история повторяется)))
По моему достаточно только глянуть, чтобы желание продавать пропало сразу)
0 (ноль) получился при разнице между коллопутами?
лично я смотрю методы борьбы котировщика с балансом. если чо то пошло не так (ошибка в расчетах) - раскидывает по углам в легкую....
чуваки тама не слабые всё-т-ки работают....
Толмача надобно бы, да наверное нет у нас....
7-ой пары не хватат, а то разница - как раз её объемы получатся...
лично я подкорректировал сигнал, не понравилось, что вчера откат не больно то заметил... 50% тока в депо лягло от того что можно было...
Один только ОН!!!
Суперсекретные тс не хотят раскрывать)))
суперсекретная тс:
Эх... да только вот покинул ОН нас...