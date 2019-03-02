FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1149

chepikds:

от 1.5150 надо было продавать))))) А сейчас купить надо!)))

 
stranger:

Интересно вот на чем основано это мнение о продажах, не раз тут просил хоть как то обосновать мнение и не одного, но так ничего внятного и не услышал)

Суперсекретные тс не хотят раскрывать))) 

Толпа. )))
 
tol64:
Толпа. )))
Ты один из нас!
 
chepikds:
Ты один из нас!
Один только ОН!!! 
stranger:

Дык продайте и сидите, проблем то))) Одному неделю говорил, что с продажами играться опасно, он только дакал да умничал, теперь история повторяется)))

По моему достаточно только глянуть, чтобы желание продавать пропало сразу) 

0 (ноль) получился при разнице между коллопутами?

лично я смотрю методы борьбы котировщика с балансом. если чо то пошло не так (ошибка в расчетах) - раскидывает по углам в легкую....

чуваки тама не слабые всё-т-ки работают....

 
_new-rena:

0 (ноль) получился при разнице между коллопутами?

лично я смотрю методы борьбы котировщика с балансом. если чо то пошло не так - раскидывает по углам в легкую....

чуваки тама не слабые всё-т-ки работают....

Толмача надобно бы, да наверное нет у нас.... 
stranger:
Толмача надобно бы, да наверное нет у нас.... 

7-ой пары не хватат, а то разница - как раз её объемы получатся...

лично я подкорректировал сигнал, не понравилось, что вчера откат не больно то заметил... 50% тока в депо лягло от того что можно было...

Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / P PriceCommissionTaxesSwapProfit
2015.03.19 17:30:46sell0.01eurusd1.06670.00000.0000 1.06430.000.000.002.40
2015.03.19 17:33:43sell0.01gbpusd1.47570.00000.0000 1.47490.000.000.000.80
2015.03.19 17:33:44sell0.01nzdusd0.73870.00000.0000 0.73840.000.000.000.30
2015.03.19 17:33:45buy0.01usdcad1.27230.00000.0000 1.27290.000.000.000.47
2015.03.19 17:33:46buy0.01usdjpy120.770.000.00 120.820.000.000.000.41
2015.03.19 17:35:27sell0.01audusd0.76260.00000.0000 0.76260.000.000.000.00
2015.03.19 17:43:37sell0.01usdchf0.99060.00000.0000 0.99010.000.000.000.50
 
stranger:
Один только ОН!!! 
Эх... да только вот покинул ОН нас...
 
stranger:

Интересно вот на чем основано это мнение о продажах, не раз тут просил хоть как то обосновать мнение и не одного, но так ничего внятного и не услышал)

Суперсекретные тс не хотят раскрывать))) 

суперсекретная тс:

 
chepikds:
Эх... да только вот покинул ОН нас...
ОН всегда с нами 
