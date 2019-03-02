FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1146

stranger:

Вот когда пипсить надо, нащелкал не напрягаясь за утро)

 


Блохолов...

 
Блохолов...

Не буду расстраивать народ)

Где же наш Сенсей, Ахмет куда то услал?) 

 

По евро сделали трубу, сузили весь диапазон до 135-ти пип, это очень мало, здесь и будут нибирать позы, чуйка говорит вверх, а время покажет)

 

 

все хотят поиметь палки:


 
По евро сделали трубу, сузили весь диапазон до 135-ти пип, это очень мало, здесь и будут нибирать позы, чуйка говорит вверх, а время покажет)

 

Что за кривули!? впервые вижу подобное.

Не буду расстраивать народ)

Где же наш Сенсей, Ахмет куда то услал?) 

39.3%... чо то не то.....
 
Lesorub:

все хотят поиметь палки:


А они имет их))))
 
Что за кривули!? впервые вижу подобное.

Это Кукл...
 
_new-rena:
39.3%... чо то не то.....

Если бы ты сказал, что ОН в +  вышел, а так)

Что за кривули!? впервые вижу подобное.

вчерашнее землетрясение подчистило депозиты...

мы наблюдаеи остатки былой роскоши)

