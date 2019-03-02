FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1146
Вот когда пипсить надо, нащелкал не напрягаясь за утро)
Блохолов...
Не буду расстраивать народ)
Где же наш Сенсей, Ахмет куда то услал?)
По евро сделали трубу, сузили весь диапазон до 135-ти пип, это очень мало, здесь и будут нибирать позы, чуйка говорит вверх, а время покажет)
все хотят поиметь палки:
Что за кривули!? впервые вижу подобное.
39.3%... чо то не то.....
Если бы ты сказал, что ОН в + вышел, а так)
вчерашнее землетрясение подчистило депозиты...
мы наблюдаеи остатки былой роскоши)