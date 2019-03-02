FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1092

stranger:
Да мне подробностей не надо, тс ТА- шная?
Нет и не  ФА.
yurchenko:
Нет стоп был 30пп

это просто фарт =) могли свистануть ещё на 45 вверх =)

Но я всё равно слежу за многими =) 

yurchenko:
Нет и не  ФА.
тогда стоп - как? (по другому то обычно и вход и выход понятен)
 
yurchenko:
Нет и не  ФА.
Юрченко, неужели звезды?))))
 
Myth63:

это просто фарт =) могли свистануть ещё на 45 вверх =)

Но я всё равно слежу за многими =) 

Так того и ждал.

Вот еще докинул.
 
stranger:
Юрченко, неужели звезды?))))
Хуже.
yurchenko:
Вот еще докинул.
развернул мартина. не красиво смотрится, как то страшно, мало ли - не туды попрэ... учитель ругаться будет...
stranger:
Юрченко, неужели звезды?))))
нет... он по ... делает =) и пытается торговть каждый сигнал =)))
 
yurchenko:
Вот еще докинул.
Юрченко, у меня счет почти 6000, но я позволяю себе набирать лотом 0.1 один-два раза на фигуру 
