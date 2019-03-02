FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1073

Новый комментарий
[Удален]  
Lesorub:
плюнь, на все лунь продай...
рано
[Удален]  
Lesorub:
плюнь, на все лунь продай...
Myth63:
рано

)))

Дак то не основной, потеститься держал. Основной то готов почти уже на реал) Щас тока ещё один переход с одного дня на другой прикинуть, чтобы своп не платить и готово. Тока с пятницы на понедельник не больно то получится. Короче теста ещё на денёк осталось) А тестер сломался - бензин кончился, поэтому я его уже давно не использую ((((

 
удивляет, что это удивительно. продано и нолито.
 
Myth63:
рано

продажи в любом случае...


 
Myth63:
ты не повершь как шикарно выглядит 53 +
это по австралийцу? согласен.)
 
yurchenko:
Покупать фунт на откат будем?

Я все сказал по фунту.

Lesorub:

с чего бы?

чикагские пацаки опционные зоны подкинули...

вот утром рисовал:

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1046

кажись, по писанному все сгоняло...

Потому что ты не понимашь что они означают. 

 
stranger:

Я все сказал по фунту.

Привет Старый! 

 
Nestradamus:

Привет Старый! 

Привет, Нестрадамус)

Он у меня уже весь чешется, попозже чуть выложу картинку, а в ощих чертах здесь написал

http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12238760&viewfull=1#post12238760 

 
stranger:

Я все сказал по фунту.

Потому что ты не понимашь что они означают. 

успеем, понимание придет...

просто сказали, что черточки не настоящие, да взяты они только из бюллетня, куда уж настоящее... 

вот колопуты со вчерашним отчетом, исторические уровни:

и базар на понедельник:


 
Lesorub:

успеем, понимание придет...

просто сказали, что черточки не настоящие, да взяты они только из бюллетня, куда уж настоящее... 

вот колопуты со вчерашним отчетом, исторические уровни:

и базар на понедельник:


И что там видно?)

Понимание прийдет, как я понял, из разглядывания черточек на графике?))))))))))))) 

1...106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080...2119
Новый комментарий