FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1073
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
плюнь, на все лунь продай...
плюнь, на все лунь продай...
рано
)))
Дак то не основной, потеститься держал. Основной то готов почти уже на реал) Щас тока ещё один переход с одного дня на другой прикинуть, чтобы своп не платить и готово. Тока с пятницы на понедельник не больно то получится. Короче теста ещё на денёк осталось) А тестер сломался - бензин кончился, поэтому я его уже давно не использую ((((
рано
продажи в любом случае...
ты не повершь как шикарно выглядит 53 +
Покупать фунт на откат будем?
Я все сказал по фунту.
с чего бы?
чикагские пацаки опционные зоны подкинули...
вот утром рисовал:
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1046
кажись, по писанному все сгоняло...
Потому что ты не понимашь что они означают.
Я все сказал по фунту.
Привет Старый!
Привет Старый!
Привет, Нестрадамус)
Он у меня уже весь чешется, попозже чуть выложу картинку, а в ощих чертах здесь написал
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12238760&viewfull=1#post12238760
Я все сказал по фунту.
Потому что ты не понимашь что они означают.
успеем, понимание придет...
просто сказали, что черточки не настоящие, да взяты они только из бюллетня, куда уж настоящее...
вот колопуты со вчерашним отчетом, исторические уровни:
и базар на понедельник:
успеем, понимание придет...
просто сказали, что черточки не настоящие, да взяты они только из бюллетня, куда уж настоящее...
вот колопуты со вчерашним отчетом, исторические уровни:
и базар на понедельник:
И что там видно?)
Понимание прийдет, как я понял, из разглядывания черточек на графике?)))))))))))))